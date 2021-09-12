Elektrik kesintilerine dikkat

13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah HANÇER, KARADAĞ, LAİKLİK, PAMUKLAR, SEYMEN DERE, TİRYOL, VATANPERVER, ÇEMBERLİTAŞ, İMAM sk / FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, ATLI, AÇIK, BASKIN, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, DEMİRCİ, DEMİRKAYA, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, ERİŞKEN, ESKİ KURFALLI, ESKİ İSTANBUL, EĞRİÇİMEN, FENER KAYNAK, FENERBAHÇE, GURME, GÖKUN, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KAYMAK, KEMAL CAM, KIRKAHVE, KURFALLI, KÖPRÜLÜ, MENDERES, MEZARLIK, MEŞRUTİYET, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, NEYZEN, NURGÜN, POMAK, SISKA, SİNCAN, TAŞKIRAN, TEK, TÜZEL, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR, ÖZKOÇ, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgelerinde 13/09/2021 09:00:00 - 13/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, TAÇ, TERAKKİ sk bölgelerinde 13/09/2021 09:00:00 - 13/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BEDRİ RAHMİ, HAYRAT, SAKARYA, VEFAKAR sk bölgelerinde 13/09/2021 09:00:00 - 13/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARSA, BADEM, BAĞLAR, BERK, BERKAY, BERRİN, DOĞAN, DİLARA, EYLÜL, FINDIK, GECEM, GÖZDE, HALİM ULUŞAHİN, MEHMET MAŞALACI ÇIKMAZI, MEŞE, REFİK, UTKU, ZİRVE, ÇAKIRCA, İĞDE sk bölgelerinde 13/09/2021 09:00:00 - 13/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah HANÇER, KARADAĞ, LAİKLİK, PAMUKLAR, SEYMEN DERE, TİRYOL, VATANPERVER, ÇEMBERLİTAŞ, İMAM sk bölgelerinde 13/09/2021 10:00:00 - 13/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 EYLÜL 2021 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah EKBER, GÜRCÜKIZI, GÜRSOYLU, PAŞADAYI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/09/2021 09:00:00 - 14/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah AHMEDİYE, ALTAYLI, BAKKAL, BAŞARI, BUĞRA, DEMETEVLER, DEPO, DERİNYOL, DÖNEMEÇ, DÖRTÇEŞME ÇIKMAZI, ESKİKAHVE, FERAHTEPE, GÜLEN, GÜLENDAM ÇIKMAZI, HASAT, KAPAKLI ÇEŞME, KEKİK ÇIKMAZI, KEŞAN, KUMYOL, KUYULU, KÖSTEMİR, MACİR MAHALLE, MERKEZ CAMİİ, MERTER, MİNARE, PARSELLER ÇIKMAZI, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAYYOLU, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ÜÇEVLER, İKİÇEŞME sk / KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgelerinde 14/09/2021 09:00:00 - 14/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BEDRİ RAHMİ, HAYRAT, SAKARYA, VEFAKAR sk bölgelerinde 14/09/2021 09:00:00 - 14/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, TAÇ, TERAKKİ sk bölgelerinde 14/09/2021 09:00:00 - 14/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, VATANPERVER, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, İMAM sk bölgelerinde 14/09/2021 10:00:00 - 14/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ- SEMİZKUMLAR mah BALAMİR, DENİZCİ, DENİZKENT, ERGUVAN, NECATİ KALFA, SAKARYA, TAÇ, TERAKKİ, YEŞİLKENT sk bölgelerinde 15/09/2021 09:00:00 - 15/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah BÖĞÜRTLEN, KALEKAPI, YORULMAZ, ÖMER SEYFETTİN sk bölgelerinde 15/09/2021 09:00:00 - 15/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah CANKURTARAN ÇIKMAZI, CİCİ, DÜZENLİ, GARİPLER, KARAÇAM, LAİKLİK, OKUTMAN, PAMUKLAR, VATANPERVER, YARYOL, ÇEMBERLİTAŞ sk bölgelerinde 15/09/2021 10:00:00 - 15/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKÇAKENT, AĞRI DAĞI, IĞDIR, KALEKAPI, KALİTE, MUTLUGÜL, MUZAFFER, SPOR, ULUDAĞ, URAL, VARIŞ, YUSUF, ZİYAFET, ÖMER SEYFETTİN, ÜZÜMBAĞI, ŞAMDAN sk bölgelerinde 15/09/2021 13:00:00 - 15/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.