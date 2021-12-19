Elektrik kesintilerine dikkat!

20 ARALIK 2021 PAZARTESİ



SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAL, ATA EREN, ATLI, BASKIN, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, DEMİRCİ, DEMİRKAYA, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERİŞKEN, ESKİ İSTANBUL, GURME, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KURFALLI, KÖPRÜLÜ, MEZARLIK, MEŞRUTİYET, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, NEYZEN, TAŞKIRAN, TEK, TÜZEL, ÖZKOÇ sk bölgelerinde 20/12/2021 09:00:00 - 20/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk bölgelerinde 20/12/2021 09:00:00 - 20/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ADALARÖNÜ, ASLAN, AĞA DERESİ, AĞABABA, CELAL BAYAR, DOĞU, ERGUN, FERHAT, GÖLLER, HÜMAYUN, KAVAL, KİLİT, MUHTAR MEHMET, POSTANE, RAMİ, SULTAN SELİM, TİMSAH, ÇAMPARK, ÇİLEKLİ, İSKENDER, İSTEMİHAN sk bölgelerinde 20/12/2021 10:00:00 - 20/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



21 ARALIK 2021 SALI



SİLİVRİ ilce -ÇELTİK mah ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 21/12/2021 09:00:00 - 21/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKARTEPE, BAĞDAT, BEYAZLALE, DENİZLİ, HAYDAR ALİYEV, KARAKİTAP, SAATÇİ, TEKKİRAZ, TEVFİK FİKRET, YALIKÖY, ÖZKUL, ŞİLE sk bölgelerinde 21/12/2021 09:00:00 - 21/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BAKANLAR, CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, SOKULLU, İLKADIM sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah BAYRAKTAR, DOĞA, DÜZYOL, DİRLİK ÇIKMAZI, TEPE ÇAYIR, ÇATALCA sk bölgelerinde 21/12/2021 09:00:00 - 21/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AHMET BOZOĞLU, GÖRELE, MUSTAFA BOZOĞLU, NECATİ ERKARA, REİS, SELCAN sk bölgelerinde 21/12/2021 10:00:00 - 21/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



22 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ARDAHAN, AYRILIK, BAĞDAT, BEYAZLALE, BÜLENT, DENİZLİ, ERKUT, ERTUĞRULGAZİ, EVVEL, FERİT, GECE, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, HAYDAR ALİYEV, KARAKİTAP, KATMAN, KAYALIK, KAZANCI, KILIÇLI, KOBAL, KİRİŞHANE, LÜTFÜ VARDAR, MEHPARE, MEMDUHOĞLU, MODEL, MÜZEYYEN, NİMETULLAH, PEKGÖZ, RAHMİ, SARPLIK, SEBA, SUSURLUK, SÜMEYRA, SÜZEN, TEVFİK FİKRET, TUNAY, TURGAY, YAKINDOĞU, YALIKÖY, ÇANAKKALE, ÇİÇEKLİ, ÜÇPINAR, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEKERPARE, ŞİLE, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 22/12/2021 09:00:00 - 22/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah EBUBEKİR, VESİLE sk bölgelerinde 22/12/2021 09:00:00 - 22/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.