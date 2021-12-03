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Elektrik kesintisi yapılacak

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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, 4 Aralık 2021 Cumartesi günü Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı ve Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı sebebiyle Silivri’nin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yapacağını duyurdu.

Elektrik kesintisi yapılacak
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04 Aralık 2021 Cumartesi günü kesintilerden etkilenecek mahalle ve sokaklar şöyle;

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk / ÇELTİK mah AKSARAY ÇIKMAZI, KÜÇÜKÇELTİK, NURSEL, ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 04/12/2021 09:00:00 - 04/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah BAKANER, ECZACI CEVDET KINRAN, MALKOÇ ÇIKMAZI, MUSTAFA OĞUZHAN, NEBİLE TOKTAŞ, İNÖNÜ sk bölgelerinde 04/12/2021 09:00:00 - 04/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ARIKANLI ÇİFTLİĞİ sk / YENİ mah AKÖREN sk bölgelerinde 04/12/2021 09:00:00 - 04/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 04/12/2021 12:00:00 - 04/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah EBUBEKİR sk bölgelerinde 04/12/2021 14:00:00 - 04/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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