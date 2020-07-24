Esen tutuklu gazetecilere dikkat çekti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Esen, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Gazetecilik mesleği tarihin en güç döneminden geçerken, gazeteciler işsizlik, sansür, oto sansür, davalar ve gözaltılarla baskı altında tutulmaya devam ediyor. Gazetecilerin görevlerini özgürce yapmalarına müdahale edilerek halkın haber alma hakkı engelleniyor.

Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik, Aydın Keser ve Murat Ağırel gibi bir çok basın emekçisi tutuklu. Ülkemizde maalesef tutukulu gazeteci sayısı 150'yi geçti. Türkiye, dünya basın özgürlüğü sıralamasında 157. sırada, 10 bini aşkın işsiz gazeteci var. Medyanın yüzde 95’i iktidar kontrolünde ya da baskısı altında...

Çok sesli çağdaş bir toplum olabilmenin yolu, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasından geçiyor. Ülkemizde basını ve düşünceyi ifade özgürlüğünü geliştirecek, toplumsal barışı ve kardeşliği oluşturacak bir tutum belirlemesine büyük ihtiyaç var.

Bu zor koşullarda fedakarca çalışmayı sürdüren basın emekçilerimizle 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’nde dayanışma içinde olduğumuzu duyuruyoruz. Gazetecilerin düşünceleri ve haberleri nedeniyle hedef gösterilmediği, işten atılmadığı, gözaltına alınmadığı, tutuklanmadığı bir Türkiye'yi birlikte kuracağız.

Demokrasinin önceliği, gücünü halktan alan bağımsız ve özgür medya ortamının sağlanmasıdır. 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’nde bu uğurda hayatını kaybeden kalemleri saygıyla anıyor, uğruna hayatını hiçe sayıp hapis yatmayı dahi göze alan bağımsız gazetecileri yürekten kutluyoruz.