Gaziler Günü Resmî Törenle Kutlandı

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde “Gazilik” unvanı ile “Mareşal Rütbesi” verilişinin 100. yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törenle kutlandı. Törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Telat Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Çağrı Çakır, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, oda ve dernek başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Tören kapsamında sırasıyla kaymakamlık, belediye başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği Silivri Şubesi çelenkleri Atatürk Anıtı’na bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Gazi Ahmet Doğar günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ YEMEKTE BULUŞTU
GAZİLER’E GÜNÜN ANISINA HEDİYE VERİLDİ
Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, Gaziler Günü nedeniyle Silivri Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret etti. Dernekte bulunan gazilere Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın kutlama mesajını ve günün anısına hazırlanan hediyelerini Dernek Başkanı Adnan Gürcan’a takdim eden Sarısaltıkoğlu, gaziler ve aileleri ile bir süre sohbet ederek günlerini kutladı.