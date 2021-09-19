Gaziler Günü Resmî Törenle Kutlandı

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde “Gazilik” unvanı ile “Mareşal Rütbesi” verilişinin 100. yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törenle kutlandı. Törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Telat Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Çağrı Çakır, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, oda ve dernek başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Tören kapsamında sırasıyla kaymakamlık, belediye başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği Silivri Şubesi çelenkleri Atatürk Anıtı’na bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Gazi Ahmet Doğar günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ YEMEKTE BULUŞTU

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törenin ardından Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Çağrı Çakır ve ilçe protokol üyeleri, şehit yakınları gaziler ve aileleri ile yemek programında bir araya geldi. Yelken Restoran’da düzenlenen yemekte Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Silivri Kaymakamı Tolga Toğan birer konuşma yaparak gazi ve gazi ailelerinin günlerini kutladı. Muharip Gaziler Derneği Silivri Şube Başkanı Adnan Gürcan ise gaziler gününü kutladığı konuşmasında, Silivri Belediyesine ve Kaymakamlık makamına teşekkür ederek, “Bu anlamlı günümüzde bizlere verdiğiniz değer ve desteklerden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize, ahirete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm gazilerimizin gününü kutluyorum.” dedi.

GAZİLER’E GÜNÜN ANISINA HEDİYE VERİLDİ

Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, Gaziler Günü nedeniyle Silivri Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret etti. Dernekte bulunan gazilere Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın kutlama mesajını ve günün anısına hazırlanan hediyelerini Dernek Başkanı Adnan Gürcan’a takdim eden Sarısaltıkoğlu, gaziler ve aileleri ile bir süre sohbet ederek günlerini kutladı.