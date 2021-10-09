Güraslan Motors Açıldı

Silivri Sancak Özsoy Sanayi Sitesi No6/21 adresinde faaliyet açılan Güraslan Motors ‘un açılış törenine AK Parti Silivri ilçe başkanı Mutlu Bozoğlu, CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, Silivri Belediyesi Eski Başkanı Özcan Işıklar, SİBESO Başkanı Nuray Koçer, Sanayi sitesi kooperatifi başkanı Ercan Çalışkan, Şoförler ve otomobilciler odası başkanı Recep Akıncı, Güreş ağası Çetin Ceylan, Amatör Kulüpler Birliği Başkanı ve Alibeyspor Kulüp Başkanı Ali Tonta, İBB ve Silivri belediyesi Meclis üyeleri, Silivrispor Eski Başkanı Taylan Güraslan, siyasi parti yöneticileri, işadamları ve davetliler katıldı.