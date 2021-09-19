Haftaya kesintilerle başlıyoruz

20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ARDAHAN, AYRILIK, BAĞDAT, BEYAZLALE, BÜLENT, DENİZLİ, ERKUT, ERTUĞRULGAZİ, EVVEL, FERİT, GECE, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, HAYDAR ALİYEV, KARAKİTAP, KATMAN, KAYALIK, KAZANCI, KILIÇLI, KOBAL, KİRİŞHANE, LÜTFÜ VARDAR, MEHPARE, MEMDUHOĞLU, MODEL, MÜZEYYEN, NİMETULLAH, PEKGÖZ, RAHMİ, SARPLIK, SEBA, SUSURLUK, SÜMEYRA, SÜZEN, TEVFİK FİKRET, TUNAY, TURGAY, YAKINDOĞU, YALIKÖY, ÇANAKKALE, ÇİÇEKLİ, ÜÇPINAR, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEKERPARE, ŞİLE, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 20/09/2021 09:00:00 - 20/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR, DENİZKENT, NENE HATUN, PLATO, TANZİM, TERAKKİ, YALIKENT, YEKTE, YEMENİ, İDEAL sk bölgelerinde 20/09/2021 09:00:00 - 20/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ASMA ÇIKMAZI, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, KAVAKLI sk bölgelerinde 20/09/2021 10:00:00 - 20/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah BAĞLARBAŞI, CEVİZ BAĞLARI, DEĞİRMENCİOĞLU, DÜNDAR, EMİR KÜLAL, ER, GÜRSEL, KEPÇELİ, ÜMİT AKSUN, İNCİR BAĞLARI sk bölgelerinde 20/09/2021 10:00:00 - 20/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah HAYDAR ALİYEV CADDESİ, TÜFEKÇİ, DEMİRBİLEK, ÖZDAĞ, AKALIN, PEKGÖZ, ATABEY, AFŞİN sk bölgelerinde 20/09/2021 13:00:00- 20/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

21 EYLÜL 2021 SALI



SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDESTEN, KADİR, KATKI, PINAR, TANDOĞAN sk bölgelerinde 21/09/2021 00:10:00 - 21/09/2021 03:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR, DENİZKENT, NENE HATUN, PLATO, TANZİM, TERAKKİ, YALIKENT, YEKTE, YEMENİ, İDEAL sk bölgelerinde 21/09/2021 09:00:00 - 21/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DAMLICA sk bölgelerinde 21/09/2021 09:00:00 - 21/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, ATLI, AÇIK, BASKIN, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, DEMİRCİ, DEMİRKAYA, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, ERİŞKEN, ESKİ KURFALLI, ESKİ İSTANBUL, EĞRİÇİMEN, FENER KAYNAK, FENERBAHÇE, GURME, GÖKUN, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KAYMAK, KEMAL CAM, KIRKAHVE, KURFALLI, KÖPRÜLÜ, MENDERES, MEZARLIK, MEŞRUTİYET, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, NEYZEN, NURGÜN, POMAK, SISKA, SİNCAN, TAŞKIRAN, TEK, TÜZEL, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR, ÖZKOÇ, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgelerinde 21/09/2021 09:00:00 - 21/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AHMET BOZOĞLU, GÖRELE, MUSTAFA BOZOĞLU, NECATİ ERKARA, REİS, SELCAN sk bölgelerinde 21/09/2021 09:00:00 - 21/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 21/09/2021 09:00:00 - 21/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AFACAN, CELİL, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBAHÇE, GÜNİZ, KAVAKLI, ÇANKAYA, İLKBAHAR sk bölgelerinde 21/09/2021 10:00:00 - 21/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 21/09/2021 13:00:00 - 21/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.