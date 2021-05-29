“Hayalimiz Büyük İkramiyeyi Kazandırmak “

2019 yılından bu yana Çarşı merkezinde faaliyetini sürdüren işletme, son iki yılda yüzlerce vatandaşın binlerce lira ikramiye almasına aracılık etti. Çarşı merkezinde olması sebebiyle de uğrak yerlerinden biri olan ve güler yüzlü hizmetiyle de müşterinin takdirinin kazanan işletme sahibesi Subiye Zağralı “İşletmemizde 2019 yılından bu yana hizmet veriyoruz. Bugüne kadar milyonlarca liralık ikramiye dağıtılmasına aracılık ettik. Oynanan kupona çıkan ikramiye bize çıkmışçasına seviniyoruz. O anda müşterilerimizin sevincine ortak oluyoruz. Bu bizi daha da mutlu ediyor.

“HAYALİMİZ EN BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDIRMAK”

Zağralı "Zaman zaman iyi ikramiyeler verdik. Yüksek ikramiye kazanıp da bize söylemeden tahsil eden de olabiliyor tabii ki. Geçen hafta da bir müşterimize 49 bin TL’lik ikramiye kazandırdık. Hayalimiz, büyük ikramiyeyi satan bayi olabilmek” dedi