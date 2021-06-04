Haziran Ayı Meclis Toplantısı Pazartesi Günü Yapılacak

Silivri Belediye Meclisi’nin 07/06/2021 Pazartesi tarihine rastlayan Haziran Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - İlçemiz mahalle muhtarlarına yardım yapılmasının görüşülmesi.

2 - Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi (Yeni Mahalle) 1849 ada 1 parsel ve 1850 ada 1 parseldeki belediyemize yapılan bağışların bedelsiz olarak tashihen, ilgililerine iade edilmesinin görüşülmesi.

3 - İlçemiz Alibey Mahallesi, 1662 ada 2 parsel sayılı taşınmazın, 5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi yapımı için İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisinin görüşülmesi.

4 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Gümüşyaka Mahallesi, 1418 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın tahsis süresinin uzatılması ile İsmetpaşa Mahallesi, 226 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın tahsisinin iptal edilmesinin görüşülmesi.

5 - İlçemiz kırsal mahallelerinin köy yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan yerleşim alanlarının, “kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan” olarak tespit edilmesinin görüşülmesi.

6 - İlçemiz Alipaşa Mahallesi sınırlarının değiştirilmesi ile ihtiyaç duyulması halinde diğer mahallelerin sınırlarının da yeniden oluşturulmasının görüşülmesi.