Hizmetlerin Ardı Arkası Kesilmiyor

Silivri Belediye Meclisi 2021 yılı Eylül ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin 1. Oturumu Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya MHP Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı, Ak Parti Grup Başkanvekili Filiz Güler, CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız ve belediye meclis üyeleri katıldı. Toplantıda pazartesi günü ilgili komisyonlara sevk edilen 17 gündem maddesi görüşüldü.

ORTAKÖY’E 70 YATAKLI HUZUREVİ MÜJDESİ

Toplantının 3. gündem maddesinde “İlçemiz Ortaköy Mahallesi, Postane Caddesi üzerinde çarşamba günleri kurulmakta olan semt pazarının, Ortaköy Mahallesi Garanti Sokak 826 ada üzerine taşınması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.” ile ilgili okunan komisyon raporunun ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Biz artık Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafımızın sokaklarda kurulan pazarlarda satış ve alışveriş yapmasını arzu etmiyoruz. Kavaklı, Ortaköy ve Değirmenköy’de şu an itibariyle üç tane kapalı pazarı bitirmiş durumdayız. Ortaköy’deki kapalı pazar alanımız sadece bir pazar yeri değil aynı zamanda sosyal ve etkinlik alanı olarak da kullanılacak. Burada kına geceleri, asker uğurlamaları, iftar yemekleri ve düğün gibi organizasyonlar düzenlenebilecek. Bu alanda ayrıca gelin odası, tuvaletler ve ikramların yapılabileceği büfeler de mevcut. Kapalı pazarımızın önünde bulunan yaklaşık 4.000 metrekarelik alanda çocukların oynayabileceği, ailelerin piknik yapabileceği, gençlerin spor yapabileceği bir park da inşa ediyoruz. Yine bu alanda eski Ortaköy Belediye Başkanımız Erdinç Tabak tarafından yapımına başlanan ancak yarım kalan bir hizmet binası bulunuyor. Buraya yaş almış ve kimsesi olmayan büyüklerimizin ücretsiz bir şekilde kalabilecekleri 70 yataklı bir huzurevi inşa edeceğiz. Bu bölgedeki çalışmalarımızı hayırseverlerle iş birliği yaparak gerçekleştiriyoruz. Ortaköy’e kompleks bir tesis kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ben Silivrili vatandaşlarımın huzurunda kapalı pazar yatırımlarımızın artarak devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Ortaköy’e hayırlı uğurlu olsun.” dedi. 3. gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

SEMİZKUMLAR’DA BULUNAN PAZAR YERİ TAŞINIYOR

Meclis toplantısının 4. gündem maddesinde “İlçemiz Semizkumlar Mahallesi Mavi Yelken Mevkii E-5 Karayolu Güney yolu Necati Kalfa Caddesi üzerindeki pazar yerinin, Semizkumlar Mahallesi, Terakki Caddesi (2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052 parseller bitişiği) üzerine ve Terakki Caddesi ile Necati Kalfa Caddesine bağlı (2060 ve 2061 parsel arası) isimsiz sokakta kurulması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.” vardı. Gündem maddesine ilişkin okunan komisyon raporunun ardından açıklamalarda bulunan Başkan Volkan Yılmaz, “Semizkumlar’da kurulan pazar yeri hem Karayollarının yetki alanında hem de E-5 / D-100 karayolunun hemen altında olduğu için çok büyük tehlike arz ediyordu. Yoldan çıkan bir aracın oraya savrulmasıyla oluşabilecek bir faciayı tahmin edebilirsiniz. Biz de buna kayıtsız kalmadık. Belediye yetkililerimiz ile muhtarımız ve başkan yardımcılarımızın yaptığı istişareler sonucu pazar yerinin değiştirilmesi uygun görüldü. Semizkumlar’da planlardan dolayı belediyemizin kapalı pazar yeri yapabileceği bir alanı maalesef yok. İnşallah planları bitirdiğimizde Semizkumlar Mahallesi’ne bir kapalı pazar yeri kazandıracağız.” ifadelerini kullandı. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.



SİLİVRİ’YE 300 ARAÇ KAPASİTELİ YENİ OTOPARK

Meclis toplantısının 16. gündem maddesinde “Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ilçemiz Yeni Mahalle 6159 ada 1 parsel (eski 80 ada 285 parsel) numarasında kayıtlı taşınmazın, Silivri Kaymakamlık Binasının projelendirme ve yapımının belediyemizce yürütülmesi amacıyla Belediyemiz ile İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) arasında protokol düzenlenmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.” yer aldı. CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız’ın, “Bu proje ile alakalı bir sorumuz var. Proje ilk gündeme geldiği dönemde Kaymakamlık Binası, Millet Bahçesi ve onun haricinde bir de otopark yapımı dillendirilmişti. Hâlâ otopark yapımı proje içerisinde var mı yoksa iptal mi edildi?” sorusunu yanıtlayan Başkan Yılmaz, “Kaymakamlık binası ile ilgili bu 10.000 metrekare arazi içerisine iki opsiyonlu bir proje çizildi. Kesin proje pazartesi günü tamamlanmış olacak. Yeni Kaymakamımız Tolga Toğan ile de birimlerin yerleştirilmesi konusunda istişare edeceğiz. Planlarımıza göre ya kaymakamlık binası arazinin tam ortasında yer alacak ve arkasında 100 araçlık otopark olacak ya da bina arka tarafta olacak ve ön tarafta 100 araçlık bir açık otopark olacak. Ayrıca millet bahçesinin içerisinde de 200 araçlık bir kapalı otopark yapmayı ve bu bölgedeki otopark kapasitesini toplamda 300 araca çıkarmayı hedefliyoruz. Ben bu proje için Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümet yetkililerimize ve bakanlarımıza Silivri halkı adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi. 16. gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

BAŞKAN YILMAZ’DAN İKİ YENİ MÜJDE DAHA

Gündem maddelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, Silivri’ye kazandırılması planlanan projeleri görselleriyle şu şekilde anlattı. “Silivri Belediyemizin hemen arkasında, mülkiyeti belediyemize ait olan bir alanda bir ek hizmet binası ve otopark inşaatına başladık. Şu anda hafriyatı alıyoruz. Alanın yakınında bulunan dört adet yüksek binada bir kayma ve göçmenin olmaması adına 120 adet kazık çaktık. Buradaki hedefimiz 300 araçlık bir otopark ve 4.000 metrekareye tekabül eden bir ek hizmet binası. Araçlar Amirliğimizin olduğu garajımızı da yine belediyemizin bütün icracı müdürlüklerini taşıyacağımız bir ek hizmet binası haline getirmek için çalışmalara başladık. Proje tamamlandığında yaklaşık 5.000 metrekare alanda Temizlik Hizmetleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Çevre Müdürlüğü gibi iştiraklerimizin içerisinde soyunma odaları, duşları, dinlenme alanları ve kafeteryası olan modern ve kullanışlı bir ek binasını kazandırmış olacağız. Bu iki projemizin temelini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yetiştirmeyi planlıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.”

Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın başkanlık ettiği meclis toplantısı 17 gündem maddesinin tamamının oy birliği ile kabul edilmesinin ardından sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021, 13:25