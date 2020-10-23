İhtiyaç Sahiplerine 10 Ton Ayçiçek Yağı Dağıtılacak

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile belediyeye ait atıl durumda olan 60 dönüm tarım arazisine ekilen ayçiçekler hasat edilerek yağa dönüştürüldü. Antalya Yağ firması tarafından 5 litre olarak paketlenen ve firmanın da katkılarıyla hazır hale getirilen 2 bin adet yağ, Silivri Gıda Bankası aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

BAŞKAN YILMAZ: “TARIM ARAZİLERİMİZ İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE UMUT OLDU”

İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere üretilen ayçiçek yağları ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, hasattan elde edilen ayçiçek yağının ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını söyledi. Belediyeye ait atıl durumdaki arazileri ihtiyaç sahibi aileler için kullandıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak yıllardır ekilmeyen, dikilmeyen belediyemize ait arazileri değerlendirmeye devam ediyoruz. 60 dönüm araziden elde ettiğimiz ayçiçek yağını Gıda Bankamız aracılığıyla ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bu yağların maddi değeri yaklaşık 100 Bin TL civarında. Antalya Yağ firmasının katkı ve destekleri ile paketlenen ve 5 litrelik teneke kutulardan oluşan 2 bin adet yağ, Gıda Bankamıza ulaştı. Böylelikle atıl durumdan kurtardığımız tarım arazileri ihtiyaç sahibi ailelerin umudu oldu. Burada ürettiğimiz ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemize ait tarım arazilerini ihtiyaç sahibi ailelerimiz için değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu güzel hizmetin gerçekleşmesine katkı sunan, Silivri Yağlı Tohumlar Tarım Kredi Satış Kooperatifi Başkanı Turgay Sakarya ve Antalya Yağ Sanayi sahibi Hüseyin Toksoylu’ya çok teşekkür ediyorum.” dedi.