İtfaiye can kurtarmaya devam ediyor

Olay akşam saatlerinde Mimarsinan mahallesi Tuzla Deresi mevkiinde meydana geldi. Sahibinin uzun süre aradığı ineğin bölgede bulunan bir kanala düştüğü tespit edildi. Sahibinin ve bölgede yaşayan vatandaşlar kanala düşen ineği kurtarmak istese de başarılı olamadı. Durum Silivri İtfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin uzun çabaları sonucu inek, düştüğü yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.