Kavaklı Mahallesi’nde Çifte Heyecan

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Silivri çarşı meydanı ve sahilden ibaret değil” anlayışıyla mahallelerdeki çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, Kavaklı Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Kapalı Pazar ve Sosyal Etkinlik Alanı’nın açılışını düzenlediği törenle gerçekleştirdi. Hem üreticilerin ürünlerini rahatlıkla satabildiği hem de vatandaşların alışverişlerini konforlu bir şekilde yapabildiği alanda ayrıca nişan, kına, düğün ve asker eğlencesi gibi sosyal etkinlikler de düzenlenebiliyor.

ÇİFTÇİLERE TOHUMLUK ARPA HEDİYE EDİLDİ

Kapalı Pazar ve Sosyal Etkinlik Alanı açılışının ardından Kavaklı’da çiftçilikle uğraşan üreticilere “Çiftçiye Tohum Desteği Projesi” kapsamında tohumluk arpa hediye edildi. Silivri Belediyesi, 75 çiftçiye maddi değeri 90.000 TL olan 15 ton tohumluk arpa dağıttı. Üreticiler kendilerine hibe edilen bu ürünlerle 750 dönüm araziye ekim yapabilecek.

YILDIZ: “DÜĞÜN SALONLARINA 10-15 BİN LİRA VERMEKTEN KURTULDUK”

Kavaklı İstiklal Mahallesi Muhtarı Gökan Yıldız, törende mahallelerine yapılan kapalı pazar yeri ve tohumluk arpa dağıtımı ile ilgili memnuniyetini ifade ettiği konuşmasında, “Kapalı pazar yerimizin inşaatı çok kısa bir sürede tamamlanarak bitirildi. Mahalle halkımız pazarın dışında düğünlerini de burada yapma imkânı buluyor. Bu sayede düğün salonlarına bir gecede 10-15 bin lira para vermekten kurtulduk. Çiftçilerimiz belediyemiz tarafından verilen 200 kg arpa ile 10 dönüm yer ektiklerinde seneye en az 5-6 ton ürün alıp tekrar tohum yapabiliyorlarmış. Bu 6 ton ile seneye 300 dönümlük tohumları oluyormuş. Bu pencereden bakıldığında dağıtılan tohumların verilen desteğin maddi manevi değeri ölçülemez. Yaklaşık 20 kişiye belediyemiz tarafından hibe saman verildi. Hafta sonu hayvancılarımıza silajda gelecekmiş. Çiftçimize hayvancımıza hayırlı olsun. Başta Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz ve emeği geçen herkese tüm çiftçilerimiz adına teşekkür ederim.” dedi

ÖZER: “KAPALI PAZAR ALANININ ÜRETİCİLERİMİZE KATKISI BÜYÜK OLACAK”

Törende bir konuşma yapan Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, “Bugün hizmete açılan Kavaklı Kapalı Pazar ve Sosyal Etkinlik Alanı’nın üreticilerimize büyük katkısının olacağını düşünüyorum. Bu yatırımlar hemen hemen bütün mahallelerimizde yapılıyor ve dolayısıyla dışarıdan gelen vatandaşlarımız bölgemizde üretilen ürünlere çok rahatlıkla ulaşabiliyor. Bugünün en önemli gündeminden biri de tohumluk arpa dağıtımı. Özellikle orman bölgelerimizde bunların ekimi tamamen zayıflamıştı ve ekim yapılmıyordu. Belediyemizin desteklerinin ardından bu bölgelerimizde ekimler tekrar başladı. Bu güzel hizmetler nedeniyle Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum.” dedi.

YILMAZ: “TÜRKİYE’DE SİLİVRİ BELEDİYESİ GİBİ BİR BELEDİYE YOK”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bugün burada çok değerli iki töreni bir arada gerçekleştiriyoruz.” diyerek başladığı konuşmasında şu mesajları verdi: “Burası 750 metrekare alana sahip kapalı pazar ve çok amaçlı bir etkinlik alanı. Burada vatandaşlarımız hem alışverişlerini yapabilecek hem de düğün, nişan, kına ve asker uğurlaması gibi sosyal etkinliklerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilecek. Ortaköy ve Değirmenköy’de de bu yatırımlarımızı tamamladık. Büyükçavuşlu ve Selimpaşa Mahallelerimizde ise kısa bir süre içerisinde yapımına başlayacağız. Biz öncelikle kapalı pazar yeri olmayan, eskiden belde ve belediye hüviyetinde olan ve 7 binin üzerinde vatandaşımızın yaşadığı mahallelerimizin tamamına kapalı pazar ve etkinlik alanları inşa edeceğiz. Törenimizin ikinci bölümünde yapacağımız yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpa dağıtımı ise benim için çok daha anlamlı. Çünkü tarım kenti olan Silivri’nin yeniden üretime dönmesi için, tarım ve hayvancılığın tekrar bu bölgenin yıldızı olması için attığımız bu adımların çok büyük ufuklara yelken açacağını düşünüyorum. Silivri’de 2 bin 500 dönüm arazimizde belediyemizin iştiraki olan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile zirai faaliyet yapıyoruz. 1000 dönüm arazimize arpa, 500 dönüme buğday, 500 dönüme ayçiçek ve 75 dönüm arazimize de silajlık mısır ektik. Yaklaşık 500 dönüm arazimizi de beşer dönümlük dilimlerle kadın ve genç çiftçilerimize katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeleri kaydıyla ücretsiz tahsis ettik. Kendi arazilerimize yaptığımız arpa ve buğday ekiminden elde ettiğimiz 50 bin balya samanı hayvancı kardeşlerimizle paylaştık. Yaptığımız yerli ve milli, sertifikalı tohumluk arpa ekiminden elde ettiğimiz 400 ton ürünü 200’er kiloluk dilimler halinde 2000 çiftçiye dağıtıyoruz. Silajlık mısır ekiminden elde ettiğimiz 500 ton silajlık mısırı da 500’er kiloluk dilimler halinde 1000 çiftçimiz ile paylaşacak ve kaliteli kaba yem ihtiyaçlarına destek olacağız. Yine 500 dönüm belediye arazimize yaptığımız ayçiçek ekiminden elde edeceğimiz 50.000 litre ayçiçek yağını beşer kiloluk tenekeler halinde 10 bin ihtiyaç sahibi ailemizin mutfağına ulaştıracağız. Önümüzdeki yıl üretim kapasitemizi 3 bin 500 dönüme çıkarmayı hedefliyoruz. Ben iddia ediyorum; Türkiye’de kendi arazileri üzerinde bu kadar fazla üretim yapan ve ürettiği ürünün tamamını üreticisiyle, köylüsüyle paylaşan başka bir belediye yok. Silivri Belediyesi öncü, önder ve ilkeler imza atan belediye olmaya bundan sonra da devam edecek. Çünkü Silivri Belediyesinde emek var, alın teri var, gece gündüz demeden çalışmak var.”

“TÜM SİLİVRİ’NİN BELEDİYE BAŞKANI OLMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Kavaklı Mahallesi’nde yapılan hizmetler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Biz vatandaşlarımızın taleplerini yetki sorumluluk alanımıza girip girmediğine bakmadan, bu hizmeti hükümetimizin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Gençlik ve Spor Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının yapması gerekiyor demeden sağlık ocakları, spor alanları, parklar, bahçeler ve etkinlik alanları yapmaya devam ediyoruz. Şimdi sizlere Kavaklı Mahallesi’nde yaptığımız çalışmalar hakkında kısa kısa bilgiler vermek istiyorum:

Kavaklı’da Nakip Ailesi ile iş birliği yaparak İstanbul’daki en şık, en güzel, en nezih Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonunu inşa ediyoruz. Merkezimizin açılışını ekim ayı içerisinde gerçekleştireceğiz.

Depremde zarar gören eski sağlık ocağını yıkıp oradaki 3 bin metrekare alanda, İBB’nin ağaçlandırma alanını da içerisine katarak ailelerin çocuklarıyla rahatça etkinlikler yapabileceği, piknik yapabileceği bir mahalle parkını da kısa zamanda Kavaklı’ya kazandıracağız.

Eski güreşlerin yapıldığı alanın karşısında İBB’nin yapmış olduğu çok büyük bir park vardı lakin park bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı çok kötü durumdaydı. Yapmış olduğumuz yazışmalarla İBB’nin burayı yapması gerektiğini talep ettik ancak olumlu bir karşılık alamadık. Biz Silivri Belediyesi olarak, arazisi bize ait olan bu parkın yerine Kavaklı’nın hak ettiği gibi bir parkı ve etkinlik alanını sıfırdan inşa edeceğiz.

İSKİ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Selimpaşa-Kavaklı arasındaki kangren haline gelmiş yol, 17 bin ton asfalt dökülerek yenilendi.

Kavaklı ve Ortaköy sanayisinde elektrik kesintileri ile ilgili çok ciddi problemler vardı. Hiç üzerimize vazife olmamasına rağmen TEİAŞ ile görüşüp altyapısını Silivri Belediyesi olarak bizim yaptığımız seyyar bir trafo merkezi ile Kavaklı sanayisinin elektrikten kaynaklı bütün problemlerini çözdük.

Silivri Belediye Meclisi’nde Kavaklı’da yaşayan hemşehrilerimizin yapacağı evlerle ilgili ödedikleri ruhsat harçlarında yüzde 25 indirime gittik.

Yenici Mehmet Pehlivan Güreşleri bildiğiniz gibi Kavaklı için çok önemli. Bu yıl 16. Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’ni de burada düzenledik.

Kavaklı’da yeni yapılacak plazma tesisinin olduğu bölgede profesyonel maçların oynanabileceği; dört takımlık soyunma odası, hakem odaları, basın odaları, protokol tribünü olan 1000 kişilik bir stadın yapımına bu ay içerisinde başlayacağız.

Kavaklı’da bulunan eski belediye binamızı çok kısa bir süre içerisinde yıkmayı planlıyoruz. Onun yerine içerisinde muhtarlıkların, belediye hizmet birimlerinin, kadınlarımız için meslek edindirme kurslarının, mahalle evlerinin, çocuklarımızın etüt merkezlerinin ve oyun atölyelerinin bulunduğu bir Mahalle Evi inşaatına yakında başlayacağız. Model olarak Kavaklı’da planladığımız bu projeyi her mahallede yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Tarım ve hayvancılık konusunda hep ama hep sizin yanınızda olacağıma, dezavantajlı grupların, garibin, gurebanın, yetimin, düşkünün, kısacası tüm vatandaşlarımızın belediye başkanı olmaya devam edeceğime hepinizin huzurunda söz veriyorum. Kavaklı’da yaptığımız pazar alanının hayırlı olmasını, dağıttığımız tohumluk arpaların bol ve bereketli olmasını temenni ediyorum.” dedi.

TOĞAN: “SİLİVRİ’MİZ HER YÖNÜYLE GELİŞEN, İLERLEYEN BİR KENT”

Başkan Yılmaz’ın ardından kürsüye gelen Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Silivri’miz her yönüyle gelişen, ilerleme içerisinde olan, nüfusu pandeminin de etkisi ile hızla artan bir kent. Bu yapılaşma içerisinde vatandaşlarımızın nefes alacağı, sosyal etkinliklerini, düğünlerini, kınalarını yapabilecekleri yerlerin tahsisi oldukça önemli. Bu tür hizmetlerin sadece Kavaklı’da değil birçok mahallemizde inşa edileceğini Belediye Başkanımızdan duymak bizleri hem heyecanlandırdı hem de mutlu etti. Silivri’de gerek sosyal anlamda gerekse tarım ve hayvancılığa yönelik yapılan destekleri oldukça önemsiyor, memnuniyetle karşılıyoruz. Daha refahı artmış, topraklarından daha bereketli, daha verimli ürünler çıkan bir Silivri’yi inşallah hep beraber göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Törene; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektör Vekili Mustafa Kara, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından tesisin açılışı için toplu kurdele kesimi gerçekleştirildi. Daha sonra Kaymakam Tolga Toğan ve Başkan Yılmaz çiftçilerin traktörlerine ilk tohumluk arpaları dağıttı. Tören, çiftçilere yapılan tohumluk arpa dağıtımının ardından sona erdi.