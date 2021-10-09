Kent Konseyi'ne iki aday

Silivri’de kent kimliğini, kent vizyonunu geliştirmek, yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren Silivri Kent Konseyi, 14. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısına hazırlanıyor. 14. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında yeni dönem başkanı ve yürütme kurulu üyeleri seçilecek. Genel Kurul Toplantısı 10 Ekim Pazar günü saat 8:30’da, salt çoğunluğun sağlanamadığı durumda ise saat 13:00’te Silivri Belediyesi Fuaye Salonu'nda gerçekleşecek.
KONSEYE İKİ ADAY
Küpe FM programcılarından Kamil Bilici ve Gazeteci İbrahim Yüce’nin aday olduğu 14. Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısına yoğun bir katılımın gerçekleşmesi bekleniyor.Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2021, 21:06