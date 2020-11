“Kentsel Dönüşümde Öncü Olmalıyız”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 2020 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşiminin 1. Oturumunda yaptığı konuşmada kentsel dönüşüm çalışmalarından bahsetti. İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Başkan Yılmaz, afetlerle mücadelede atılacak adımlara vurgu yaptı. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlıklarının tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Başkan Yılmaz, bu belgenin depremle mücadelede yol haritası oluşturacağını söyledi.

“ACIMIZ VE ANIMIZ ORTAKTIR”

İzmir depreminden sonra sosyal medyada sahte hesaplarla kaos oluşturmak niyetiyle paylaşımlar yapıldığını söyleyen Başkan Yılmaz, bu yayınların amacına ulaşmayacağını ifade etti. Türk milletinin zor zamanlarda birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Doğa felaketi neticesinde sosyal medyada bazı kendini bilmezlerin kışkırtıcı paylaşımlarının bu ülkenin birliğini beraberliğini bozamayacağını, herkesin bu konuda da aklıselim hareket edeceğini, bu olayların bizi ayrıştırmaktan çok birleştireceğine inanıyorum. Onun için acımızın, anımızın ve adımızın ortak olması gerekmektedir. Türk milleti olarak bu yaşanan felaketler bizi ayrıştıramayacağını söylemek istiyorum.” diye konuştu.

“SİLİVRİ'DEKİ DÖNÜŞÜM HAMLESİNE SOLUK OLMALIYIZ”

Başkan Yılmaz, depremle mücadele konusunda konuşmaktan öteye geçilmesi gerektiğini vurguladığı konuşmasına şöyle devam etti:

“Hem bu Meclis’te hem Büyükşehir Meclisi’nde hem de bir araya geldiğimiz toplantılarda deprem risk yönetimi, kentsel dönüşüm gibi konularla uzun uzadıya konuşuyoruz. Bu konuları yalnızca konuşuyor olmaktan sıkılan bir arkadaşınızım, sıkılan bir siyasetçiyim. Bu felaketleri yaşamamak adına yapmamız gerekenleri ifade ederken, Silivri Belediyesine vatandaşlarımız şunu sorabilir: ‘Siz iyi güzel söylüyorsunuz da Silivri Belediyesi olarak kentsel dönüşümle ilgili ne yaptınız? Hiçbir hamleniz yok. Hiçbir çalışmanız yok.’ Göreve geldiğimiz ilk günden beri Silivri'nin ve İstanbul'un çok ciddi bir deprem riskiyle karşı karşıya olduğundan hareketle, çok hızlı bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tüm belediyelerden istediği Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesini bitirdik sayılır. Bu belge öyle bir A4 kâğıdında bir belge veya bir rapor gibi düşünülmemeli. Bu, şehirlerin bir risk haritasının çıkarıldığı ve kentsel dönüşüme o şehirde hangi mahalleden hangi sokaktan hangi caddeden hangi evden başlanacağına kadar detaylı bir çalışma. Buna bir yılı aşkındır çalışıyoruz. İhale ettik, hazırlayan firma da son aşamaya geldi. Silivri Belediyesi olarak, siyasi parti grup başkanvekilleriyle görüştüm. Bir şirket kurduk. Silivri Belediyesinin kentsel dönüşüm hamlesinde bir aktör olması, önder olması hareketiyle tüm siyasi partilere dedik ki ‘Bir meclis üyesi verin, bir şirket kuralım. Bu şirketle Silivri'deki dönüşüm hamlesine soluk olalım.’ Görev süremizin bitmesine üç buçuk yıl kaldı. Bu üç buçuk yılda ne yapabiliriz, ne yapamayız yaşayıp göreceğiz. Her zaman şunu ifade ediyorum ben beddualarla değil hayır dualarıyla yâd edilen bir belediye başkan olmak istiyorum. Şehir merkezinde birisinin yakama yapışıp; ‘Bu depremde siz ne yaptınız?’ diye soru sorduğunda benim ona verilecek bir cevabım olmalı. Hz. İbrahim’i yakacak ateşe su taşıyan karınca misali 10 daire mi olur 100 daire mi olur 1000 daire mi olur? Bunu zaman gösterecek.”

“İNSAN HAYATINI ÖNEMSEYEN BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞIYORUZ”

İnsan odaklı bir anlayışla kentsel dönüşümün üzerine gideceklerini dile getiren Başkan Yılmaz, bu süreç içerisinde vatandaşlardan anlayış ve destek beklediklerini söyledi. Silivri’de zemin etütleri yapılmadan imara açılan alanların risk taşıdığının altını çizen Başkan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “Silivri'nin jeolojik zemin yapısı açısından riskli alanları var. 16 bin 500 hektarlık imara açık alanın birçok yeri, sahil ve merkez dâhil jeolojik etütleri yapılmadan imara açılmış. Bununla ilgili de Büyükşehir Belediyesiyle çok ciddi toplantılar yaptık. İBB dedi ki, ‘Biz Silivri’nin mikrobölgeleme çalışmasını yapacağız.’ İhalesi 6 ay sürer, 1 buçuk yıl da çalışması sürer. Etti 2 yıl. Biz bunu beklemedik. Silivri Belediyesi olarak şu an sahil bölgesinin ve taşkın alanların zemin etütlerine başladık. Taşkın alanında bulunan bir binanın içerisinde oturuyorsunuz. 5 katlı bir binanız var. Şu an siz isteseniz bile o binayı yıkıp yerine yeni bir bina yapamıyorsunuz. O tabutlukta oturmaya devam ediyorsunuz. Vatandaşlar geliyor, ‘Biz binamızı kendimiz yıkıp kendimiz yapacağız, size de ihtiyacımız yok.’ Ama biz de şunu söylüyoruz, ‘Taşkın alandasınız, yıktığınız an yerine yenisini yapma şansınız yok.’ diyoruz. Bu da çok hızlı bir şekilde çözüm bekleyen bir konu. Onun için biz bununla ilgili kentsel dönüşüm çalışmaları ve imar planı çalışmalarını beraberinde götürüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın kendi müracaatlarıyla, 6306 Sayılı Yasa kapsamında başvuru sayısı var. 258 tane bina… Bakanlığın yaptığı incelemeler neticesinde bu binaların birçoğuna yıkım kararı çıkmış. 223 binada onayımızla dönüşüm süreci başladı. Burada vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Bakanlığın çürük, yıkılması lazım, oturamaz dediği bina için bize gelip, ‘Binamızı niye yıkıyorsunuz’ diye feryat figan ediyorlar. Biz insan odaklı ve insan hayatını önemseyen bir anlayışla bu binaları yasanın verdiği yetki çerçevesinde yıkmaya devam edeceğiz. Onun için tekrar söylüyorum, deprem konusunda tüm siyasi partiler, siyasi mülahazalardan bağımsız bir şekilde Silivri Belediyesine ve Silivri Meclisine destek olmaları gerekir. Buradan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz bu işi başarır veya belli bir noktaya getirirse siyasi başarı olarak hanesine yazdırır diyerek lütfen bu kentsel dönüşüm ve deprem konusu ile ilgili yapacağımız çalışmalara köstek olmayın. Destek verin. Silivri’de yaşayan hiçbir insanın, Silivri'deki hiçbir meclis üyesinin de olaya o pencereden bakmayacağına tüm yüreğimle tüm kalbimle inanıyorum. Sizlerin bize vereceği destek için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum.”