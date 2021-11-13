Konteynırlardan Konforlu Hizmet Binalarına Doğru

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, konteynır ve yetersiz alanlarda vatandaşa hizmet veren bazı müdürlük ve amirlikler için belediye bünyesine yeni hizmet binaları kazandırmaya devam ediyor. Vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet vermek, yetersiz ve kullanışsız hizmet binalarını yenilemek amacıyla Başkan Yılmaz’ın talimatlarıyla Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde yapımına başlanan yeni ek hizmet binası için temel atma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının söylenmesiyle başlayan törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, Silivri İlçe Müftüsü İsa Sağlam, Merdanoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Merdanoğlu, muhtarlar, STK temsilcileri ve belediye personelleri katıldı. Törende konuşan Başkan Yılmaz, “Biz koşar adımlarla çalışmaya Silivri’nin dertleri ile dertlenmeye, yıllardır ihmal edilen, ötelenen kronik sorunları çözmeye devam edeceğiz. Marka Kent Mutlu Silivri demeye, Silivri’de hayat var demeye devam edeceğiz.” mesajı verdi.

BAŞKAN YILMAZ: “PREFABRİK BİNALAR BİZİ RAHATSIZ EDİYORDU”

Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Yılmaz, göreve geldiğinde belediyeye ait ek hizmet binalarının yetersiz ve kullanışsız olduğuna dikkat çekti. “Yola çıkarken Marka Kent Mutlu Silivri diyerek çıktık. Marka kent olma yolunda; eğitimden sağlığa, kültürden sanata, spordan sosyal hizmetlere kadar birçok projeye imza attık, birçoğuna da devem ediyoruz.” mesajı veren Başkan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bütün bunları yaparken, Silivri Belediyesinin kurumsal kimliğinin temsil edildiği, Silivri’de yaşayan hemşehrilerimize hizmet verildiği, Silivri Belediyesinin hizmet binalarının hem yetersiz, hem fiziki yapılarının eksik olduğundan hareketle belediyemizin ana hizmet binasının bilgi işleminden alt yapısına, ısıtma-soğutma sisteminden tuvaletlerine kadar, hemen her yerini yeniledik. Bununla da yetinmedik, 1000 m2 kapalı alanda hizmet veren Zabıta ve Ruhsat Hizmetler Müdürlüğünü inşa ettik. Bunun içerisine Silivri Arama Kurtarma (SAK)’ın da bulunduğu Silivri Afet Koordinasyon Merkezini inşa ettik. Silivri’de faaliyet gösteren müteahhitlerin Silivri Belediyesine ait alanlara yapmış oldukları satış ofislerini, onlarla istişare ederek hizmet binası olarak Silivri Belediyesinin bünyesine kazandırdık. Personel şirketimiz Ezgi A.Ş. ile Çevre Koruma Müdürlüğümüz bu tip binalarda hizmet etmeye devam ediyor. Belediye binamızın hemen hemen aynısını, burada yapmak üzere temelini atacağız. Öncelikle mevcut belediye binamızı yapan geçmiş dönem belediye başkanımız Hüseyin Turan ve ekibine, vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. O dönem 50 bin kişilik nüfusu bir şehre göre yapılan belediye binasıyla, şimdi 200 bin, yazları 600-700 bin kişilik nüfusa hizmet etmek durumundayız. Hiç istemediğimiz, nahoş ek hizmet binalarıyla Silivri’mize hizmet eder durumdaydık. Yani konteynırlarda, prefabrik binalarda müdürlüklerimiz, şefliklerimiz, amirliklerimiz vardı. Hem mesai arkadaşlarımızın burada çalışması beni rahatsız ediyordu, hem de Silivri’nin güzel insanlarının bu konteynırlardan, bu prefabrik yapılardan hizmet alması beni ziyadesiyle rahatsız ediyordu.” dedi.

“BİRÇOK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BURADA HİZMET VERECEK”

Alipaşa Mahallesi Yeni Sanayi Cami arkasında hayırsever Merdanoğlu ailesinin katkılarıyla temeli atılan ek hizmet binası ile ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Bugün çok önemli bir projede Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın hizmet alacağı, en az onun kadar önemli olan mesai arkadaşlarımızın konforlu, rahat, huzurlu, hijyenik ve sağlıklı bir çalışma ortamında bulunabileceği bir ek hizmet binasının temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Burada yaklaşık 5.000 m2 kapalı alan, 2.000 metrekare açık alan ve 1.550 metrekare oturma alanı olmak üzere yaklaşık 8.500 metrekare alana inşa edeceğimiz ek hizmet binasının heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Bünyesinde Silivri’ye hizmet eden 650 çalışma arkadaşımızın bulunduğu, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşler Müdürlüğü, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ile Araçlar Amirliğimizin bulunacağı bir ek hizmet binasından söz ediyoruz. Bunun yanı sıra, hayırsever Nakipoğlu ailesinin katkılarıyla temelini attığımız ve inşası hızla devam eden Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezimiz; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz, Bizden Size Sosyal Market, Aşevi, Sosyal Yardım Mağazası, Engelli Eğitim Merkezi, Aile ve Engelli Yaşam Merkezi, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi yer alacak şekilde 15.000 m2 alan üzerine inşa ediliyor. İnşallah 4 ay içerisinde onu da bitirmiş olacağız.” dedi.

“BİZ DERTLİYİZ, BİZ SEVDALIYIZ, BİZ BU ŞEHRE AŞIĞIZ”

Silivri Belediyesine yeni ek hizmet binaları kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, yıllardır ötelenen kronik sorunları da çözdüklerini söyleyerek, “Biz 2022 yılı ‘Atılım ve Yatırım Yılı’ olacak demiştik. Hem sosyal hizmetlerde, hem spor alanlarında, hem kültür merkezleri hem de belediye ek hizmet binalarıyla. Bununla da yetinmeyeceğiz. Belediyemizin hemen arkasında bulunan 2.500 metrekare inşaat alanı üzerine 5 katlı projemize başladık. Toplam 14.000 metrekare kullanım alanı içerisinde 300 araçlık kapalı otopark, ticari alanlar ve ek hizmet binamızı inşa ediyoruz. Zemin hazırlığı çalışmalarının ardından bir ay sonra temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Biz dertliyiz, biz sevdalıyız, biz bu şehre aşığız. Bu sebeple dertlenildiği zaman, kederlenildiğiniz zaman, aşk ile çalışıldığı zaman, başarılamayacak hiçbir şey yoktur. Biz koşar adımlarla çalışmaya Silivri’nin dertleri ile dertlenmeye, yıllardır ihmal edilen, ötelenen kronik sorunları çözmeye devam edeceğiz. Marka Kent Mutlu Silivri ’demeye, Silivri’de hayat var demeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“MERDANOĞLU AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Hayata geçirilen birçok projenin sponsorlar veya hayırseverler marifetiyle yapıldığını da sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, “Ek hizmet binasının finans yönetiminin nasıl olduğu ile ilgili de bilgi vermek istiyorum. Nakipoğlu ailesi ile birlikte yaptığımız Engelsiz Yaşam Merkezi ve diğer hayırsever aileler ile yaptığımız projelerin bir tanesi daha burada gerçekleşiyor. Bu hizmet binamızın kaba inşaat ve yarı ince halinin Merdanoğlu Grup tarafından yapılacağını buradan duyuruyor, Merdanoğlu ailesine, Aydın Beyefendiye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yapılacak olan binamızın kazasız, belasız bir şekilde 6 ila 8 ay içerisinde bitirilmesinin de sözünü alarak, inşaatımızın kalan kısmının yapılmasına katkı sunmak isteyen hayırseverlerimize de çağrıda bulunuyorum. Silivri Belediyesi bu projeleri yapabilecek güçte ve kararlılıktadır. Finansıyla, mali yapısıyla, şuan kendine yeten ve kendisini çok rahat çevirebilen belediyeler arasındadır. Vergilerini, borçlarını günü gününe ödeyen bir kurum haline gelmiştir. Silivri Belediyesini; ne işçisine, ne müteahhidine, ne devletine tek kuruş borcu olmadan kendi ayakları üzerinde koşar hale getirmiş durumdayız.” dedi.

KAYMAKAM TOĞAN: “HİZMET BİNALARININ REVİZESİ ZORUNLU HALE GELDİ”

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ise yaptığı konuşmada, “Silivri her geçen gün büyüyor. Sizlerin de bildiği gibi Silivri artık 20-30 sene önceki Silivri değil. Resmi olarak nüfusumuz 200 bin civarında olsa da, özellikle pandemi ile birlikte İstanbul’un çeperlerine doğru bir nüfus kayması oldu. Şuanda 300-350 bin civarında bir nüfusumuz var. Bu nüfus yazın neredeyse 1 milyona yaklaşıyor. Silivri’nin içinden, E-5’ten bir günde yaklaşık 40 bin araç geçiyor. Bu nedenle Silivri’ye hizmet edecek olan öncelikle belediyemizin ve diğer kamu kurumlarımızın kendi altyapılarını gelişen, büyüyen Silivri’ye göre yeniden organize etmeleri, hizmet binalarını ve diğer fiziki olanaklarını vatandaşlarımıza en iyi hizmet edecek şekilde yenilemeleri zorunluluk haline gelmiştir. Bu anlamda bugün burada temelini attığımız ve diğer alanlarda yapımı devam eden hizmet binalarının yapılması artık bir zaruret haline gelmiştir. Bunların yapılmasının ve hayırseverler marifetiyle finansının sağlanmış olduğunu bilmek bizleri mutlu ediyor. Sadece belediyemizin değil, diğer kamu kuruluşlarımızın da gelişen Silivri’ye göre kendilerini revize etmeye ihtiyaçları var. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün yeni hizmet binası da hazır geldi. Onun da yakın zamanda temelini atacağız. Hükümetimiz ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun teveccühleri ile yeni hükümet konağımızın temelini de en kısa sürede atmış olacağız. Yapımına başlanan ve devam eden tüm projelerin, ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Tören, İlçe Müftüsü İsa Sağlam’ın yaptığı duanın ardından Kaymakam Toğan, Başkan Yılmaz ve İşadamı Aydın Merdanoğlu’nun temel atma butonuna basmaları ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2021, 16:41