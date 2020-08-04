Korona’ya davetiye!

Ülke genelinde vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen çok sayıda vatandaşın umursamazlığı virüse adeta davetiye çıkartıyor. Yasak olmasına rağmen birçok kişi sosyal mesafe kurallarına uymayarak maske takmadığı gözlemleniyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların birçoğu Silivri’ye geri döndü ve mesaiye başladı. Bayram tatili süresince sakin olan Silivri merkezi tatilin bitmesiyle birlikte tekrar kalabalıklaştı. Cadde ve sokaklar insanlarla doldu.



Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2020, 22:56

1 Haziran tarihinden itibaren başlayan “kontrollü sosyal hayat” ile birlikte birçok vatandaş hayatın normale döndüğünü düşünerek rehavete kapılınca, koronavirüs (kovid-19) pozitif vakası sayısı Silivri merkez başta olmak üzere ülke genelinde artmaya başladı. Silivri’de zorunlu olan ve idari para cezası olmasına rağmen birçok vatandaşın maske takmadığı ve sosyal mesafeyi dikkate almadığı gözlemleniyor.