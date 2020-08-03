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Kuzey Marmara Otoyolu bayram tatilcilerini trafik çilesinden kurtardı

Kurban Bayramı’nda TEM Otoyolu’nda oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bir kısmı geçici olarak hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu, sürücüleri trafik çilesinden kurtardı.

Kuzey Marmara Otoyolu bayram tatilcilerini trafik çilesinden kurtardı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatı ile, Kurban Bayramı tatilinde TEM Otoyolu'ndaki trafiği rahatlatabilmek amacıyla geçici olarak açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit Doğu Kavşağı arasındaki kısmı kullanan sürücüler, bayram trafiği çilesine yakalanmadan yolculuklarını sürdürüyor. Bayramın 4. günü dönüşe geçen tatilciler, TEM Otoyolu'nun yanı sıra Kuzey Marmara Otoyolu'nu da tercih ediyor. Kuzey Marmara Otoyolu, vatandaşların gideceği mesafeyi kısaltıyor. TEM Otoyolu'nda trafiğe kalmamak için Kuzey Marmara Otoyolunu tercih eden sürücüler, yolu çok beğendiklerini ve sorunsuz bir şekilde istedikleri yere doğru rahatça ilerlediklerini ifade ettiler.

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