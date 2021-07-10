Mahallelerin Sınırları Yeniden Belirlendi

Silivri Belediyesi 2021 yılı Temmuz ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumu Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis gündeminin 19. maddesinde yer alan ve mahalle sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin İmar Komisyonu raporu belediye meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Mahalle sınırlarının düzenlenmesine yönelik karar İstanbul Valiliğinin onayının ardından resmiyet kazanmış olacak.

Meclis toplantısında, mahalle sınırlarının değiştirilmesine ilişkin İmar Komisyonu raporu, Komisyon Başkanı Celalettin Yazıcı tarafından okundu. Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Plan-Proje Müdürlüğü tarafından, Meclis gündemine getirilen yazı ekinde bulunan halihazır ve cadde-sokak haritaları incelenmiştir.

1) Kavaklı Mahallesi sınırı içerisinde kalan kuzeyinde D-110 Karayolu, doğusunda 3254.Sokak, batısında Cumhuriyet Mahallesi sınırı, güneyinde ise 3360. Sokak ile güneybatısında 3398. Sokak arasında kalan alanın Selimpaşa Mahalle sınırına dâhil edilmesi.

2) Yeni Mahalle sınırları içerisinde kalan batıda Kavaklı Caddesinin Kırlangıç Dere ile kesiştiği yerden dere güzergâhın da güney yönünde ilerleyerek Selanik Caddesi ile kesişen eski Yeni Mahalle sınırının D-110 Karayoluna inen sınırını takip ederek güneyde D-110 Karayolu ile kesişen bölgenin Kavaklı Mahallesi sınırına dâhil edilmesi.

3) Yeni Mahalle sınırının kuzeyde Tem Otoyolu, batıda Akören Caddesi, doğuda Tem Otoyolu ile mevcut sınırın bulunduğu bölge olarak düzenlenmesi.

4) Alipaşa Mahalle sınırlarının, Alipaşa Mahallesi ile Mimarsinan Mahallesi sınırının güneyde eski sınırı Çamurlu Deresi ile kesiştiği noktadan başlayarak Çamurlu Deresi boyunca kuzey yönünde ilerleyip, Açan Sokak ile kesiştiği noktadan, Açan Sokak boyunca doğu yönünde ilerleyerek Sadi Sokak ile devam edip, 4612 parselin kuzeyinden devam ederek Sadi Sokak ile Fırın Sokağın kesiştiği noktadan, Fırın Sokak boyunca ilerleyerek Fırın Sokağın 7089 Sokağı kestiği noktadan, 7089 Sokak boyunca kuzey yönünde Fener Deresi boyunca Tem Otoyoluna kadar devam edip Tem Otoyolu batı güzergâhında 3275 ada 34 parsel ve 3275 ada 37 parsel güneyi, mevcut Fener Mahallesi sınırının geçtiği yer olarak belirlenmesi.

5) Mimarsinan Mahalle sınırının doğuda Fener Deresi ile D-110 Karayolunun kesiştiği noktadan D-110 Karayolu doğu istikametinde Tem bağlantı yolu boyunca gişelere gelmeden batıda Akören Caddesi ile Tem Otoyolu kesiştiği yerde Tem Otoyolunun güneyinde kalan Fener Deresi ile kesiştiği yerde Fener Deresinin doğusunda kalan sınırı boyunca Fırın Sokağı kestiği yerden başlayarak Sadi Sokak, Açan Sokak ile devam ederek Çamurlu deresinin kesiştiği noktadan güneye inerek D-110 Karayoluna kadar devam ederek eski sınır noktası ile birleşerek düzenlenmesi.

6) Gazitepe Mahallesi ile Yeni Mahalle sınırının güneyde Tem Otoyolu ile Cemil Sokak kesişiminden başlayarak, Tem Otoyolu boyunca batı güzergâhında devam ederek Akören Caddesine kadar, Gazitepe Mahallesi ile Fener Mahallesi sınırının Akören Caddesi ile Tem Otoyolunun kesiştiği noktadan başlayıp, Akören Caddesi boyunca kuzey yönünde devam ederek Akören Caddesi ile Münifpaşa Sokağın kesiştiği nokta olarak belirlenmesi.

7) Fener Mahallesi ile Gazitepe Mahallesi sınırının Münifpaşa Sokak ile Akören Caddesinin kesiştiği noktadan başlayarak Akören Caddesi boyunca güney yönünde devam edip, Tem Otoyolunu kestiği nokta, Fener Mahallesi ile Mimarsinan Mahallesi sınırının Akören Caddesi ile Tem Otoyolunun kesiştiği noktadan başlayarak Tem Otoyolu boyunca batı yönünde devam edip, Tem Otoyolu ile Fener Deresinin kesiştiği nokta, Fener Mahallesi ile Alipaşa Mahalle sınırının Tem Otoyolu ile Fener Deresinin kesiştiği noktadan başlayıp, Tem Otoyolu boyunca batı yönde ilerleyerek mevcut Fener Mahalle sınırını kestiği nokta olarak belirlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.”