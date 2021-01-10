Meteoroloji uyardı: İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan rapora göre, yeni haftada İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta kar yağışı görüleceği belirtildi.
Yayınlanan raporda hafta başından itibaren sağanak yağışların, Perşembe gününden itibaren ise kar yağışların tüm yurtta etkili olacağı belirtildi.
11 OCAK PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU
12 OCAK SALI HAVA DURUMU RAPORU
13 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU
14 OCAK PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU
15 OCAK CUMA HAVA DURUMU RAPORU