Pazarlarındaki Balıkçılar Denetlendi

Yeni Mahalle adresinde kurulan Perşembe Pazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ve Silivri Zabıta Müdürlüğü personellerince 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetlendi.
Yeni Mahalle'de kurulan Perşembe Pazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ve Silivri Zabıta Müdürlüğü personellerince 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetlendi.
Yeni Mahalle adresinde kurulan Perşembe Pazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ve Silivri Zabıta Müdürlüğü personellerince 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetlendi.