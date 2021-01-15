Pazarlarındaki Balıkçılar Denetlendi

Yeni Mahalle'de kurulan Perşembe Pazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ve Silivri Zabıta Müdürlüğü personellerince 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetlendi.

Pazarlarındaki Balıkçılar Denetlendi

Yeni Mahalle adresinde kurulan Perşembe Pazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ve Silivri Zabıta Müdürlüğü personellerince 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetlendi.

Pazardaki seyyar balık satış yerlerinde balık boy ölçümleri ve yasak tür kontrolleri yapılarak ilgili kanun ve mevzuatlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

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