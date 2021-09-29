Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde Değişim Sürüyor

Silivri Belediyesi, ilçe genelinde yer alan cadde ve sokaklarda gerçekleştirdiği asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde bulunan 2 cadde ve 3 sokak, Silivri Belediyesinin gerçekleştirdiği asfalt serim işlemi ve kaldırım çalışmalarıyla yepyeni bir görünüme kavuştu. Çalışmalarda; Marina Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Hüseyin Tufan Sokak ve Piri Paşa Sokak’ta toplamda 690 ton asfalt serim işlemi gerçekleştirildi. Havuzlu Kahve Sokak’ta ise granit kaldırım ve küp taşı uygulaması yapıldı. Yapılan çalışmalar mahalle sakinleri ve esnaf tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Piri Mehmet Paşa Mahallesi’ndeki çalışmaları ilk günden itibaren yaptığı ziyaretlerle yerinde inceleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bölge esnafı ve vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Yılmaz, “Piri Mehmet Mahallesi’nde bulunan bakımsız cadde ve sokaklarda programlı bir şekilde asfaltlama çalışmalarına devam edileceğiz.” dedi.