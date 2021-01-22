SAK Ekibi Afet Bilinci Eğitimlerine Başladı

Doğal afetler sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklarla mücadele amacıyla yapılan Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekibi, afet bilinci ve farkındalık eğitimlerine başladı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla hazırlıklarını tamamlayan ekipler planlama sürecini hızlandırdı. Eğitimlerin ilki Saadet Gıda Fabrikasında gerçekleştirildi. Birim Sorumlusu Uğur Tozlu tarafından fabrika çalışanlarına deprem, sel, yangın gibi afetlerin öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler aktarıldı.

SAK ekipleri, Silivri’de bulunan STK'lar, fabrikalar, siteler, AVM'ler ve kamu kurumlarında eğitim planlaması yaparak yılda 15 bin kişiye afet bilinci eğitimi vermeyi hedefliyor.

Ücretsiz olarak verilen eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi 4442047 / dâhili 1700 telefon numarasından öğrenebilirsiniz.