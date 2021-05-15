İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Emniyet Genel Müdürü ve bakanlık yardımcılarıyla bir araya geldiği toplantıda şampiyonluk kutlamaları ile alakalı görüşlerini açıklayarak, “Şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması konusunda tedbir alınması gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Şampiyonluk kutlaması için kalabalıkların toplanmasına izin verilmeyecek
Süper Lig’de şampiyonluğun belirleneceği 42. hafta mücadeleleri öncesi, İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine uyarıda bulundu.
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