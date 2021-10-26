SESDEP Destekleri Devam Ediyor

Koltuklar Okul Müdürü Sami Adam ve Okul Aile Birliği Başkanı Deniz Erguvan Tarafından teslim alındı. Okul Müdürü Sami Adam; “Okulumuzun önemli bir İhtiyacı karşılanmış oldu, okulumuz kolej seviyesinde eğitim veriyor ve okulumuzdan mezun olmuş olan Hakan Aydın tarafından bu desteğin verilmesi bizim için ayrı bir önem arz ediyor. SESDEP Üye ve destekçilerine teşekkür ediyorum” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

SESDEP Başkanı Taylan Güraslan; “Bu platformu kurma amacımız Silivrispor Başkanlığı yaptığım dönemde 1.5 Yıl altyapılar kapalı kaldı, Başkan olurken ben ve yönetimim hedefimiz Silivrili gençlerimizi eğitim ve spora teşvik ederek İlçemizin gençlerine bir nebze olsun katkı vermekti lakin Pandemi süreci buna engel oldu, bizde dostlarımızla yeni dönemde SESDEP adlı oluşumu kurarak, Silivri’mize olan borcumuzu ödemeye karar verdik. Önümüzdeki dönemde bu desteklerimiz devam edecektir, Gençlere ve spora yapılan her hizmet bizim gözümüzde kutsaldır. Okulumuza bu desteği vermemizde katkısı olan Hakan Aydın dostumuza da teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

İş İnsanı Hakan Aydın ise “Yavuz Selim İlköğretim Okulu benim de mezun olduğum bir okul, Allah bize bu imkânı verdi, bizde desteğimizi verebildik şükrediyoruz. Başkanım Taylan Güraslan bu teklifle geldiğinde hiç tereddüt etmeden kabul ettik, çünkü bizim de yaşadığımız şehrimize olan borcumuz vardı. Burada bulunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi…

Teslim törenine SESDEP Üyeleri, İş İnsanları katıldı.