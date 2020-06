Silivri Belediyesinden Şehit Babalarına Anlamlı Ziyaret

Babalar Günü nedeniyle Silivri’de yaşayan şehit ailelerini ziyaret eden Silivri Belediyesi Zabıta Müdürü Uğur Tozlu ve zabıta ekipleri, kapılarını çaldıkları şehit babalarına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın selamlarını ileterek günün anısına Başkan Yılmaz’ın mektubunu da içeren hediye takdim etti.

Zabıta ekiplerince şehit ailelerine ulaştırılan mektupta, her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi: “Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna can vererek, kanını şanlı bayrağımızın rengine armağan eden kahraman şehidimizin kıymetli ailesi; Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere, tüm kolluk kuvvetlerimiz devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve güvenliği adına yurt içi ve yurt dışında olmak üzere katıldıkları operasyonlardaki başarıları ile milletimize manevi gurur yaşatmaktadırlar. Aziz Şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz kıymetli ailelerimizin her zaman yanında olduğumu bilmenizi isterim. Babalar Günü münasebetiyle bu anlamlı gününüzü tebrik ediyor; sağlık ve sıhhat dolu bir ömür diliyorum. Ahirete intikal etmiş şehitlerimizi ve şehit babalarını rahmetle anıyorum. Saygı, sevgi ve hürmetlerimle.”