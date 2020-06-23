banner3088

Silivri Belediyesinden Şehit Babalarına Anlamlı Ziyaret

Silivri Belediyesi zabıta ekipleri, Babalar Günü nedeniyle ilçede yaşayan şehit babalarını ziyaret etti.

Silivri Belediyesinden Şehit Babalarına Anlamlı Ziyaret

Babalar Günü nedeniyle Silivri’de yaşayan şehit ailelerini ziyaret eden Silivri Belediyesi Zabıta Müdürü Uğur Tozlu ve zabıta ekipleri, kapılarını çaldıkları şehit babalarına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın selamlarını ileterek günün anısına Başkan Yılmaz’ın mektubunu da içeren hediye takdim etti.

Zabıta ekiplerince şehit ailelerine ulaştırılan mektupta, her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi: “Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna can vererek, kanını şanlı bayrağımızın rengine armağan eden kahraman şehidimizin kıymetli ailesi; Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere, tüm kolluk kuvvetlerimiz devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve güvenliği adına yurt içi ve yurt dışında olmak üzere katıldıkları operasyonlardaki başarıları ile milletimize manevi gurur yaşatmaktadırlar. Aziz Şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz kıymetli ailelerimizin her zaman yanında olduğumu bilmenizi isterim. Babalar Günü münasebetiyle bu anlamlı gününüzü tebrik ediyor; sağlık ve sıhhat dolu bir ömür diliyorum. Ahirete intikal etmiş şehitlerimizi ve şehit babalarını rahmetle anıyorum. Saygı, sevgi ve hürmetlerimle.”

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başkan Yılmaz “Hepsini, tek tek, bir bir yıkacağız...
Başkan Yılmaz “Hepsini, tek tek, bir bir yıkacağız...
  1. BÖLGESEL

banner3205

banner3196

banner3551

banner3212