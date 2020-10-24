Silivri Belediyesinden Yoğun Hafta Sonu Mesaisi

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçenin en çok kullanılan caddelerinden biri olan Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Caddesinde asfaltlama çalışmalarına başlanacak. Yol zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından 25 Ekim Pazar günü yaklaşık 1 km uzunluğundaki caddeye 1000 ton asfalt serimi yapılacak ve kapalı olan cadde kısa bir süre sonra tekrar trafiğe açılacak.

19 MAHALLEDE SOKAK, CADDE VE MEYDANLAR YIKANDI

Silivri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma programı kapsamında; Yeni Mahalle, Alipaşa, Büyükkılıçlı, Küçükkılıçlı, Seymen, Çeltik, Yolçatı, Beyciler, Çayırdere, Sayalar, Danamandıra, Küçüksinekli, Büyüksinekli, Fener, Gazitepe, Kadıköy, Akören, Bekirli, Kurfallı Mahallelerinde bulunan sokak, cadde ve meydanlarda yıkıma ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

SPOR ALANLARI VE PARKLAR PIRIL PIRIL OLDU

Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeni Mahalle eski Garden arkasında bulunan kapalı spor salonu çevresi ve mahallede bulunan çocuk parklarında ot biçme, çevre düzenlemesi ve genel temizlik çalışmaları yaptı.

SELİMPAŞA’DA ARPA EKİMİ İÇİN HAZIRLIK

Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Selimpaşa Mahallesinde belediyeye ait 750 dönüm araziye arpa ekimi için ön hazırlık yapılarak, toprak altı gübresi atımı ve ekim öncesi toprak hazırlığı çalışmaları gerçekleştirildi.

BAŞKAN YILMAZ: “DAHA GÜZEL BİR SİLİVRİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Silivri Belediyesi ekiplerince ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Saha çalışmalarında vatandaşlarımızla yaptığımız istişarelerde bize ulaşan sorunların çözümü için ekiplerimizle programladığımız çalışmalar aralıksız sürüyor. 'Marka Kent Mutlu Silivri' diyerek tüm ekiplerimizle daha güzel bir Silivri için gece gündüz çalışıyoruz.” dedi.