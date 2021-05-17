Silivri ile Şuşa Kardeş Şehir Olacak

Silivri Belediyesi 2021 yılı Mayıs ayı meclis toplantısı 1.birleşiminde Azerbaycan’ın Şuşa şehri ile Silivri Belediyesinin kardeş şehir olması oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısında birinci gündem maddesi olan “Silivri Belediyesi ile Azerbaycan-Şuşa şehri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasının görüşülmesi.” öncesinde konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Karabağ’da işgalin bitmesi, tekrar Azerbaycan’ın olmasına katkı sunan başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve kahraman ordusuna şükranlarımı sunuyorum.” dedi. Konuşmasını sürdüren Başkan Yılmaz, “Şuşa, Azerbaycan Milli Marşı’nın yazarı Üzeyir Hacıbeyli’nin de doğum yeri olan, Azerbaycan’ın kültür başkenti olarak nitelendirilen çok önemli bir şehir. Onun için ben Silivri Belediyesi ile Şuşa şehrinin kardeş şehir olmasını çok anlamlı buluyorum. Yönetim kurulu üyesi olduğum Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nde, Silivri Belediyesi olarak Şuşa’ya kardeş şehir olmayı talep ettiğimde bize, ‘Karabağ’ın ihyasında hem belediyelerin hem hükümetimizin çok önemli katkıları olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konuyu çok önemsiyor.’ dediler. Biz de Şuşa ile şimdiden kardeş şehir olma noktasında bir irade beyan edelim dedik. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.