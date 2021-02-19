Silivri Köy Pazarından Mutfağa

2021 yılı itibarıyla yemek ihalesi yapmayan Silivri Belediyesi, mutfak kurulumu sonrasında personel yemeklerini kendi bünyesine taşıdı. Belediye mutfağında besin değeri yüksek ürünlerden personel yemeği hazırlanırken, kullanılan sebze ve meyve gibi ürünler ise yerel üreticiden satın alınıyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile Şubat ayında başlatılan uygulamada, yemekhanenin ihtiyacı olan lahana, karnabahar, kabak, kıvırcık, maydanoz gibi ürünler, yerel üreticiye destek olmak adına Silivri Köy Pazarı esnaflarından tedarik ediliyor.

Diğer yandan pandemi veya sağlık sorunları nedeniyle tarlasından hasat yapamayan üreticiler için de dayanışma örneği sergileyen Köy Pazarı esnafları, üreticinin mahsulü tarladan kalmasın diye bir araya gelerek tarlalarda ürün hasadı yapıyor ve ürünleri Silivri Belediyesine teslim ediyor.

ÜRETİCİLERDEN BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR

Silivri Belediyesi tarafından ürünleri satın alınan çiftçiler, uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek üreticiye olan desteklerinden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür ettiler.

AYTEN COŞKUN - KÖY PAZARI ESNAFI / ÜRETİCİ

Silivri’de üreticiyim. Çiftçiyim. Aynı zamanda Silivri Köy Pazarında ürettiklerimi satıyorum. Tezgâhım var. Şuanda Silivri Seymen köyündeyiz. Behzat abinin bahçesindeyiz. Belediye Başkanımızın, belediyemizin yemekhanesine sebze ve ürünleri bizden talep ettiği için buraya Behzat abinin bahçesine lahana kesmeye geldik. Behzat abi çiftçidir. Kendi üretiyor, yetiştiriyor ama yaşından dolayı ve pandemiden dolayı pazara çıkamadığı için onun ürünlerini biz değerlendiriyoruz. Hem belediyeye veriyoruz bu lahanaları hem de kendi tezgâhımıza koyup, Behzat abiye yardım amaçlı satıyoruz.

SERKAN ÇALIŞKAN - KÖY PAZARI ESNAFI / ÜRETİCİ

Seymen köyünde Behzat abimizin bahçesinde lahana kestik. Hem bize katkısı olacak hem kendisine katkı olacak. Ürünleri tarlada veya tezgâhta kalmayacak. Satmasına yardımcı oluyoruz. Belediyemiz tarafından da bu ürünler satın alınıyor. Köy pazarı esnafları olarak hem çiftçimize desteğimiz var, hem de çiftçimizin bize desteği var.

BEHZAT DURU / ÜRETİCİ

Bahçeme satarım diye lahana ektim. Ama pandemi ve yaşım elvermediği için pazara çıkamadım. Sağ olsun Silivri Belediye Başkanımız bizlere destek oldu. Köy Pazarından esnaf arkadaşlarımız toplanıp tarlama geldiler ve lahanaları hasat ettiler. Hepsinden Allah razı olsun. Ürünlerim tarlada kalmamış oldu. Bizim gibi çiftçilere, üreticilere destek olup düşündüğü için Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum.

KESER: “PAZARLAMASINI YAPAMADIM AMA BELEDİYEMİZ HEPSİNİ SATIN ALDI”

Bir başka üretici Mesut Keser ise karnabaharların belediye tarafından alınmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Keser, “Ben Yolçatı köyünde çiftçilik yapıyorum. Bu sene karnabahar ekmiştim ama pazarlamasını yapamadım. Üretmekte sıkıntı yok, üretiyoruz ama satış yapmak pazarlamak zor. Bu kış günlerinde elimizde kalan ürünleri sağ olsun belediye başkanımız satın aldı. Hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.” diyerek Silivri Belediyesine teşekkür etti.