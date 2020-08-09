Silivri’de ‘Koronavirüs’ denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın düğün ve düğün salonlarına ilişkin genelgesinin ardından yerel yönetimler denetimlerini hızlandırdı. Bu kapsamda Silivri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Belediye Zabıta ekipleri, ilçede bulunan düğün salonları, nişan ve kına gecesi yapılan mekanlar, sahil şeridinde yer alan plaj ve işletmelerin denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, sosyal mesafe kuralına göre masa sandalye düzeni ve oyunların temassız olması konusunda uyarıldı. Uyarılarda, “Davetlilerimiz, korona virüs sebebiyle salonlarımız içerisinde maskesiz bulunmak kesinlikle yasaktır. Sosyal mesafemize dikkat ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Temaslı oyunlar kesinlikle yasaktır” anonsu yapıldı. Denetimlerde çoğunlukla genelgede belirtilen kurallara uyulduğu görüldü. Denetim esnasında el ele oynanan temaslı oyunların oynanmaması istendi.