Silivri’de Saman Desteği Çiftçinin Yüzünü Güldürüyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, tarımsal üretimi ve hayvancılığı desteklemek amacıyla belediyeye ait boş ve atıl durumda olan tarım arazilerini tespit ettirerek 300 dönüm araziye yerli arpa tohumu ektirdi. Geçtiğimiz gün hasadı yapılan 150 ton civarındaki ürünler, sertifikasyon sürecinden sonra Silivri’deki çiftçilere ücretsiz dağıtılacak.

Bu sırada hasattan geriye kalan 3 bin 200 balya saman da muhtarlıklar vasıtası ile tespit edilen ihtiyaç sahibi hayvancılara bedelsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Gazitepe, Sayalar, Seymen, Küçükkılıçlı, Yolçatı ve Değirmenköy mahallerinde bulunan küçük ve orta ölçekli hayvancılıkla uğraşan vatandaşların teslimatları gerçekleştirildi.

BAŞKAN YILMAZ: “AMACIMIZ ÜRETİME DESTEK OLMAK”

Çiftçiye destek projesi hakkında bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul’un en verimli tarım arazilerinin Silivri’de olduğunu belirterek, ilçede tarım ve hayvancılık yapan çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmak için destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Mahalle mahalle saman dağıttıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Belediyemize ait 300 dönüm araziye tohumluk yerli arpa ektik. Belediyemizin kasasıdan bir kuruş harcamandan imece usulü, yani paydaşlarımızın katkıları ile ürettiğimiz arpaları selektör işleminden sonra önümüzdeki günlerde Silivrili çiftçilerimize dağıtacağız. Bu arada arpa hasadından elde ettiğimiz 3 bin 200 adet balya saman da hediye etmeye başladık. Muhtarlıklarımız aracılığı ile tespit ettiğimiz küçük ve orta ölçekli hayvancılık yapan hemşerilerimizin kapılarına kadar teslim ediyoruz. Bizim amacımız Silivri’de tarımsal üretimi ve hayvancılığı destekleyerek önder ve öncü olmak. Üretim maliyetlerini düşürmek adına ‘Mutlu Çiftçi Mutlu Silivri’ sloganı ile saman elde ederek arazisi olmayan, küçük çapta hayvancılık yaparak geçimini sağlayan, ihtiyaç sahibi 80 çiftçimize saman desteği veriyoruz. İstanbul’un en verimli tarım arazilerine sahip olan ilçesi Silivri’de, tarıma, çiftçiye ve hayvancılık yapan hemşerilerimize sahip çıkmaya destek olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

SİLİVRİ ÇİFTÇİSİNDEN BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR

Silivri Belediyesi’nin projesinden yararlanan 80 çiftçiden biri olan Rıdvan Akın, Seymen köyünde küçük çaplı hayvancılık yaptığını ve belediye tarafından verilen saman desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, “Silivri’nin Seymen köyünde yaşıyorum. Burada kendimizi geçindirecek kadar hayvancılık yapmaya çalışıyoruz. 15-20 civarında hayvanım var. Belediye Başkanımız Volkan bey sağ olsun bizlere saman desteğinde bulundu. Bu destek bizim için çok önemli. Para ile almaya kalksak alamayacak, borçlanacaktık. Belediye ekipleri hiçbir ücret almadan kapımıza kadar getirip samanları teslim ettiler. Belediye Başkanımıza bizleri düşündüğü ve destek olduğu için çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.