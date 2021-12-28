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Silivri’de Zabıta ekiplerinden yılbaşı öncesi sıkı denetim

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Yeni yıla sayılı günler kala çalışmalarına hız veren Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı AVM, pazar yerleri, market, pastane, şarküteri, kuruyemiş ve fırın gibi işletmelerde hijyen, fiyat etiketi ve ruhsat denetimi gerçekleştiriyor.

Silivri’de Zabıta ekiplerinden yılbaşı öncesi sıkı denetim

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıla sayılı günler kala vatandaşların sağlığını korumak adına ilçe genelinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini artırdı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı AVM, pazar yerleri, pastane, şarküteri, kuruyemiş ve fırın gibi işletmelerde denetim yapan ekipler; genel temizliğin yanı sıra personelin kullandığı araç ve gereçlerin temizliği, maske-mesafe kuralına uygunluk, dezenfektan, eldiven, bone ve önlük kullanımı gibi hijyen kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığını tek tek kontrol ediyor. Fiyat-etiket uygunluğu hususunda da çok titiz davranan ekipler, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında reyon etiketlerinin görünebilir ve ulaşılabilir olması, kasa-reyon fiyatlarının farklı olmaması gibi konularda denetimler gerçekleştiriyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri işletmelerde hijyen ve fiyat etiketi denetimlerinin yanı sıra (2005-9207) sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik doğrultusunda işletmelerin ruhsatlarını da kontrol ediyor. 

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