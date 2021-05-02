Silivrili fırıncıdan alkışlanacak davranış

Silivri Yeni Mahalle'de faaliyetini sürdüren fırın sahibi Kemal Demirtaş ve ağabeyi Murat Demirtaş korona virüs dolayısıyla mağduriyet yaşayan gündelik işçiler ve vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtarak örnek bir uygulama başlatmış, Fırınlarının camına, 'Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Covid-19 sebebiyle işini kaybeden vatandaşlarımızın 30 gün boyunca ekmek ihtiyaçları ücretsiz karşılanacaktır' yazısı asmıştı.

Kemal Demirtaş” Sıkıntılı süreçlerin atlatılmasında birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu, aynı uygulamanın bu yılda sürdürdüklerini belirterek “Ülkemiz ve milletimizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçte birçok vatandaşımız işinden oldu. Bu vatandaşlarımıza bir nebze faydamız dokunursa ne mutlu bize. Böyle bir durumda her şeyi devletten beklememek gerekir. Geçen yıl da aynı uygulamayı yapmıştık, aynı uygulamayı bu yılda devam ettiriyoruz. Tam kapanma sürecinde işletmelerin kapanmasından dolayı mağdur olan vatandaşlarımızın elimizden geldiğince yanların olmaya çalışıyoruz. Her şeyin ve herkesin eşitlendiği şu günlerde en küçük bir yardımımız dokunacaksa bu bizi mutlu edecektir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021, 00:55