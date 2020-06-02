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Silivri’nin çehresi değişiyor !

Silivri’nin çehresini değiştirecek çalışmalar bir bir hayata geçiyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Yeni mahallede yapımına başlanılan, devam eden ve tamamlanan çalışmaları sosyal medya hesabından duyurdu.

Silivri’nin çehresi değişiyor !

Başkan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Silivri Devlet Hastanesi yanında yapımını gerçekleştirdiğimiz otopark alanı çevresinde düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Boğluca Deresi etrafı peyzaj uygulama projesi kapsamında, Yeni Mahalle Erkin Balaban Caddesi ve Dr.Sadık Ahmet Caddesinde Prestij Yolu, Dönel Kavşak ve Tretuvar yapımı çalışmalarına belediyemiz ve İBB koordinasyonunda başlıyoruz. Ayrıca Boğluca Deresi boyunca yapılacak Rekreasyon Alanı, Bisiklet Yolu, Kent Mobilyaları ve Aydınlatma projelerini de bu kapsamda hayata geçireceğiz” dedi.

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