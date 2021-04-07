Silivri’nin Her Köşesi Yenileniyor

Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sürdürülen saha çalışmalarıyla cadde ve sokaklar yenilenerek yaya ve araç trafiğine güvenli hale getiriliyor.

Silivri’nin Her Köşesi Yenileniyor
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HABERİN GALERİSİ
Silivri’nin Her Köşesi Yenileniyor

Silivri’nin Her Köşesi Yenileniyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatları doğrultusunda faaliyetlerine devam eden Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelindeki yollarda yapım, bakım, zemin iyileştirme, bordür ve kaldırım tamiri çalışmalarını sürdürüyor. Cadde ve sokakları yaya ve araç trafiği açısından güvenli hale getirmek amacıyla yapılan faaliyetler kapsamında; Semizkumlar Mahallesi Necati Kalfa Caddesi'nde durak yeri için beton atım işlemi, Mimarsinan Mahallesi Alipaşa Caddesi prestijli yol imalatı öncesi parke taşı, yol ve kaldırım sökümü, Kültür Sokak yol zemin iyileştirmesi, Kavaklı Mahallesi kapalı pazar yeri hazırlığı, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mustafa Oğuzhan Sokak kaldırım tamiri, Yeni Mahalle Gazitepe Caddesi yol zemin iyileştirmesi, Levazım Sokak yol zemin iyileştirmesi, Alibey Mahallesi Hasan Tüfekçi Sokak yer altı konteynerleri için beton atımı, Akgün Silivrili Caddesi kaldırım imalatı, Kuyu Sokak kaldırım imalatı, Akören Mahallesi Sultan Çeşme Caddesi yağmur suyu hattı imalatı, Ortaköy Mahallesi Meyan Sokak yol zemin iyileştirmesi, Fenerköy Mahallesi Kula Dere Sokak reglaj çalışması ve tarihi Mimar Sinan Köprüsü girişi tretuvar ve bordür imalatı gerçekleştirildi.

“HER ŞEY DAHA GÜZEL BİR SİLİVRİ İÇİN”

Başkan Yılmaz, “Mahallelerimizde vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyen, yaya ve araç trafiği açısından tehlike arz eden tüm cadde ve sokaklarımızı programlı bir şekilde elden geçiriyor, ilçemize yeni yollar ve kaldırımlar kazandırıyoruz. Bu süreçte yaşanan olumsuzluklara karşı sabır ve anlayış gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Her şey daha güzel bir Silivri için.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021, 18:32
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