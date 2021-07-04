Tunga Peyzaj açıldı

D-100 Karayolu Silivri girişinde hizmete kazandırılan işletmenin açılış törenine İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç, İstanbul Ülkü Ocakları 6. bölge Başkanı Erhan Özkök, Çatalca Ülkü Ocakları Başkanı Ergin Örs, MHP Eski Millet vekili İhsan Barutçu, MHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Bülent Didinmez, Karahan Değirmencilik Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tunçay, İş insanı Mahmut İlhan, Sanatçı Atilla Yılmaz, Küçükçekmece eski ilçe başkanı Yahya Sarı ve çok sayıda davetli katıldı.

İşletme sahibesi Kadın girişimci Tuğba Barutçu Altıparmak “Hobi olarak başladığım bu iş daha profesyonel hale getirmeye karar verdim. Çevremizdeki olumsuz görüntülere el atalım istedik. Elimiz emeğimiz olsun istedik. Daha da güzelleştirelim istedik. Tüm Silivrili vatandaşlarımızı çayımızı kahvemizi içmeye beklerim dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2021, 16:30