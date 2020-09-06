"Üretken, önder ve öncü belediyecilik anlayışımızı sürdüreceğiz"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumartesi günü Cumhuriyet Parkında sergilenen 21 araç hakkında bilgiler vererek, belediye hizmetlerinde kullanılan araç sayısını açıkladı.

Motosikletten binek araca, kamyonetten kamyona, kepçelerden ekskavatör iş makinelerine kadar geniş yelpazede araçlarla hizmet veren Silivri Belediyesi'nin, 1.5 yılda envanterine 54 araç kazandırıldığını vurgulayan Başkan Yılmaz, şunları söyledi:

"Silivri Belediyesi olarak temizlik hizmetlerimizi gerçekleştirmede yeni bir sayfa açtık ve 1.5 yıldır çöpünü "kendi imkanları" ile toplayan İstanbul'un tek belediyesi olduk.

Yıllık 18 Milyon TL olan çöp işini ihale etmedik, müteahhide vermedik, kendimiz toplayarak 14 Milyon TL'nin kasamızda kalmasını sağladık.

Ortalama yıllık 4 Milyon TL maliyetle gerçekleştirdiğimiz çöp toplama ve diğer müdürlüklerde kullandığımız 53 aracı; borçsuz, kredisiz ve hibe yoluyla belediyemize kazandırdık.

Geçtiğimiz günlerde ise yaklaşık 1 Milyon TL değerindeki ekskavatörü de kendi öz kaynaklarımız ile satın alarak, yine borçlanmadan araç filomuza kattık.

Göreve geldiğimizde 91 olan araç sayısını sadece 1.5 yılda 145'e yükselttik.

Mayıs ayından bugüne kadar dahil ettiğimiz ilave 21 aracı da sizlerin takdirine sunuyoruz.

Silivri'mize hizmet edecek olmalarının mutluluğunu yaşıyoruz. Üretken, önder ve öncü belediyecilik anlayışımızı tüm gayretimizle sürdüreceğiz. Hayırlı uğurlu olsun."