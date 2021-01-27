Yağmur Suyu Hatları Temizlendi

Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yoğun yağışa bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir almak amacıyla birçok yağmur suyu hattında temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Belediye ekiplerince rutin olarak sürdürülen çalışmalarda, merkez mahallelerde bulunan Başkomutan Caddesi, Burhan Soyaslan Caddesi, Turgut Özal Bulvarı, Sanatkârlar Caddesi, Yavuz Sokak, Hacı Pervane Sokak, Endülüs Sokak, Semizkumlar Mahallesi Terakki Caddesi, Selimpaşa Mahallesi, Ortaköy Mahallesi, Seymen Mahallesi, Danamandıra Mahallesi ve Sayalar Mahallesinde bulunan yağmur suyu hatlarında ızgara yenileme, tamirat, imalat ve temizleme işlemi gerçekleştirildi.

İBB Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleriyle sürdürülen ortak çalışmalarda ise kombine kanal açma aracı ile yağmur suyu hatlarındaki tıkanıklara müdahale edildi.

Ekiplerin kanal temizleme ve bakım çalışmaları programlı olarak devam ediyor.