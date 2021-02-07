Yazıcı “Önce ceketi giyiyoruz sonra gömleği giymeye çalışıyoruz”

İBB ve Silivri Belediyesi Meclis üyesi Celalettin Yazıcı, Silivri Belediyesi 2021 Yılı Şubat Ayı II. Birleşimi I. Oturumda Silivri merkez bölgesi sahil planları, uygulama imar planı ile olarak yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı “‘Silivri merkez bölgesi sahil planları, uygulama imar planı teklifinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.01.2021 tarih ve 8 sayılı kararı ile teklif planın 1/5000 ölçekli planla belirlenen nüfus dengesi, yoğunluk değerleri, donatı dengesi ve yol genişlikleri ile uyumsuzlukların giderilerek yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına karar verilerek iade edilmiştir. Bu iade sebebi kesinlikle belediyemiz ya da Plan Proje Müdürlüğümüzün bir eksikliği olarak algılanmasın. Çünkü, bildiğiniz gibi planların aslında boş araziler üzerine yapılması gerekiyor” dedi

“ÖNCE CEKETİ GİYİYORUZ SONRA GÖMLEĞİ GİYMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü “Biz şu anda yapılaşmış bir alana plan uygulamaya çalışıyoruz Daha açıklayıcı bir şekilde ifade etmem gerekirse önce ceketi giyiyoruz sonra gömleği giymeye çalışıyoruz Bunu giyerken de tabii ki zorluklarımız oluyor. Büyükşehir ile yapılan müzakereler neticesinde bazı büyükşehir belediyemizin itiraz ettiği maddelerin bir kısmı ikna edilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından belediye başkanımız ve bizlerle yapılan görüşmeler neticesinde bir kısmı da 1/5000'ne uyumsuzluktan belediyemiz tarafından giderilmeye çalışılmıştır. Fakat giderilmeyenlerde var. Örneğin; bir yol 5000'lik planda 20 m2 olarak gözüküyor. Ama buna 20 m2 yol planlamak imkansıza yakın. O yüzden orada yol üzerinde bulunan binaların mağduriyetleri de söz konusu oluyor. Bir kısım uyumsuzluklar var onları da giderdik. Sanırım bu planı da imar komisyonunda oy birliği ile onayladık. Bundan sonra güzel bir netice alacağımıza inanıyorum”

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 20:26