Yazlık Ürünler Silivri Köy Pazarı’nda Yerini Aldı

Silivri’nin emektar üreticileri tarafından yetiştirilen organik ürünler, Silivri Köy Pazarı’nda halkla buluşmaya devam ediyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz tarafından; çiftçiye ve üretime destek olmak, vatandaşların ucuz ve kaliteli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla projelendirilen Silivri Köy Pazarı’nda yazlık sezon ürünleri tezgâhlardaki yerini aldı. Pazarda; bezelye, enginar, incir, salatalık gibi yaz ürünlerinin yanı sıra kuru soğandan sarımsağa, mevsim yeşilliklerinden köy yumurtasına kadar pek çok ürün tüketicilerin hizmetine sunuluyor. Silivrili çiftçilerin el emeği ile ürettiği doğal ürünler, aracı olmadan doğrudan halkla buluştuğu için uygun fiyatı ve kalitesiyle hem üreticilere hem de tüketicilere kazandırmaya devam ediyor.