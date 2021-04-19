Yeni Doğan Bebeklerin Bakım Seti Silivri Belediyesinden

Silivri Belediyesi tarafından yeni doğan bebekler için “Silivri’mize Hoş Geldin” mesajıyla hazırlanan ve pandemi sebebi ile bir süredir dağıtımı durdurulan bebek bakım setinin hediye edilmesine başlandı. İçerisinde emzik, biberon, ıslak havlu, alt değiştirme bezi, sıvı çamaşır deterjanı, bebe şampuanı, bebe yağı, pişik önleyici krem ve çocuk bezi gibi bütün ihtiyaçların bulunduğu bakım seti Silivri’de ikamet eden aileler için özenle hazırlandı. Yeni doğum yapan ve bebek bakım seti hizmetinden faydalanmak isteyen ailelerin, 444 20 47 dâhili 1205 numaralı Silivri Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü iletişim hattı üzerinden talep oluşturmaları yeterli olacak. Belediye ekipleri pandemi kurallarına riayet ederek, bebek bakım setlerini ailelerin adreslerine teslim edecek.

BAŞKAN YILMAZ’DAN MESAJ VAR

Yeni doğan bebekler için hazırlanan setlerde Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın mesajları da yer alıyor. Başkan Yılmaz yeni doğan için mesajında; “Dünya’ya geldiğin bu kentin yöneticileri olarak geleceğimizin teminatı siz çocuklarımıza daha güzel bir Silivri bırakma gayreti içerisindeyiz. Bugün bizlere emanet edilen makamların yarınki sahipleri sizler olacaksınız. Bu sorumluluk ve bilinçle yaşam kalitenizi artıracak projeleri hayata geçirmek amacıyla sizler için canla başla çalışıyoruz. Vatanımıza ve milletimize faydalı bir birey olarak yetişmen ümidiyle, ‘Silivri’mize hoş geldin.’ diyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir ömür diliyorum.” derken, anne-babalara hitap eden mesajında; “Anne ve baba olarak hayatınızın en anlamlı ve en özel günlerinden birisini yaşadığınız bugünlerde duygularınızı, mutluluğunuzu ve sevincinizi en içten dileklerimle paylaşıyorum. Bugün sizler ailenize yeni bir evlat, bizler de geleceğimize yeni bir umudu kazandık. Bu vesile ile sevincinize küçükte olsa bir hediye ile katkı sağlamak istedik. Ailenize katılan evladımızın sağlıklı, sıhhatli ve güzel bir hayat geçirmesini diliyor, en güzel günlerin sizlerle olmasını temenni ediyorum.” ifadelerine yer veriyor.