Yeni yılı evlerinde karşılayacakların kuruyemiş alışverişi başladı

Yılbaşına sayılı günler kala Silivri’de alışveriş telaşı başladı. Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezlerinden olan kuruyemişler de tezgahlarda yerini aldı. Özellikle yılbaşı akşamını evlerinde televizyon karşısında geçirecek aileler kuruyemişe talep gösteriyor. 1971 yılından bu yana hizmet veren Silivri Kuruyemiş işletme sahiplerinden İbrahim Karabulut, kuruyemişlere talebin artırdığını söyledi.

“Fiyatlarda düşüş oldu”

Yılbaşı öncesi alışveriş telaşının başladığını söyleyen İbrahim Karabulut, "Yılbaşına sayılı günler kala insanlar yavaş yavaş hazırlıklarını yapmaya başladı. Yılbaşı akşamını evlerinde geçirmek isteyenler kuruyemişlere talep gösteriyor. Önceki yıllar bir ay önceden hareketlilik başlardı, bu sene biraz geç başladı. Dövizdeki dalgalanma ile fiyatlar yükselmişti, dövizin düşmesinin ardından fiyatlarda da düşüş oldu. Yılbaşı öncesi bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Yılbaşını evlerinde geçirecek vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

“50 yıldır hizmet vermekten onur duyuyoruz”

Silivri Kuruyemiş’in 3.Kuşak temsilcisi Aydın Karabulut “Sabah erken saatlerden itibaren gece geç saatlere kadar işletmemiz hizmete açık durumda, günün her saatinde sıcak ve taze kuruyemişin yanı sıra, yine işletmemizde talebe göre çekilen Türk kahvesi, meyve kuruları ve doğal ürünler bulunuyor.3 kuşaktır Silivri’de yaşayan vatandaşlarımıza hizmet vermekten onur duyuyoruz” dedi.