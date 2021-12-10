Yılmaz: “Lodostan Etkilenenlere Nakdi Yardım Yapılacak”

Silivri Belediye Meclisi 2021 yılı Aralık ayı toplantısı 1. birleşiminin 2. oturumunda konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçede etkili olan şiddetli lodos nedeniyle mağdur olan vatandaşlara İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinatörlüğünde 1.500 TL ila 6.000 TL arasında nakdi yardım yapılacağını açıkladı. Başkan Yılmaz ayrıca geçtiğimiz günlerde Silivri’ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun muhtarlar ve güvenlik birimleri ile yaptığı toplantıda gündeme gelen konular hakkında bilgi verdi.

“LODOS BİZE SAK’IN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ”

İstanbul genelinde ve Silivri’de etkili olan şiddetli lodos nedeniyle mağdur olan vatandaşların yaralarının sarılması noktasında çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli lodos ile sıkıntılı bir süreç yaşadık. Bu süreç bize Silivri’de hizmete açtığımız Afet Koordinasyon Merkezimizin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gösterdi. İçişleri Bakanlığımıza bağlı bir kurum olan AFAD, Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini almak üzere ilçemize yetkililerini yolladı. Gönderilen üç yetkili vatandaşlarımızdan toplam 275 adet şikâyet aldı. Bu şikâyetlerin tamamı değerlendirildi ve AFAD’ın koordinatörlüğünde lodostan olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza 1.500 TL ila 6.000 TL arasında nakdi yardım yapılacak. Ben bu vesile ile afetle mücadelede aldığı hızlı aksiyon ve başarılı çalışmalar için hem İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya hem de AFAD’a teşekkür ediyorum.” dedi.

“MUHTARLARIMIZIN TALEPLERİ HIZLI BİR ŞEKİLDE KARŞILANIYOR”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Silivri ziyaretinde muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlarla ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu Silivri’de misafir ettik. Muhtarlarımız ve güvenlik birimlerimiz ile bir toplantı gerçekleştiren Sayın Bakanımız, özellikle muhtarlarımızın Silivri’de yapılması gerekenlerle ilgili taleplerini aldı. Bu toplantıda alınan bazı kararları sizlerle paylaşmak istiyorum: Değirmenköylü muhtarlarımızdan bir 112 Acil Servis İstasyonu talebi geldi. Biz Silivri Belediyesi olarak muhtarlarımıza bir yer tahsisine hazır olduğumuzu söyledik. Bu konuda gerekli görüşmeleri yaptık ve ilgili kurumlardan haber bekliyoruz. Silivri’de haftada bir gün doktorun gitmediği tek köy Gazitepe. Bu konuda muhtarlarımızın bir serzenişi oldu. Sağlık İl Müdürümüz çok kısa sürede yapacakları bir hekim görevlendirmesi ile bu sorunu çözeceklerini ifade etti. Biz de Gazitepe’deki sağlık evinin tadilatını ve yenilemesini bitirme aşamasına geldik. İnşallah yeni doktorumuz ve yenilenen sağlık evimiz ile vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayacağız. 9 kilometrelik Kadıköy-Akören yoluna karayolları standardında çift şerit ve çift kat sıcak asfalt yapılması konusunda Bakan Bey’in talimatları oldu. Bunun üzerine Karayolları Bölge Müdürümüz, bölge muhtarlarımız ve belediye ekiplerimiz bölgede keşifler yaptı. Burada sıcak asfalt çalışmaları kısa bir süre içerisinde başlayacak. Yine Semizkumlar Mahallemizde D-100 karayolunun iki yanındaki 1,2 kilometrelik yan yollarda keşifler yapıldı. Bu yollarda da sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirilecek. Gümüşyaka ve Semizkumlar muhtarlarımız yaz aylarında karakolların personel ve araç sayılarının yeterli olmadığını söyleyerek bu konuda bir artış talebinde bulundular. Bu talep üzerine bölgeye ilave personel ve ilave araçlar gönderildi. Yine belde muhtarlarımızdan gece bekçisi talebi geldi. Sayın Bakan, İl Emniyet Müdürümüze 12 bekçinin beldelere gönderilmesi talimatı verdi. Silivri Limanımızın içerisine bir Sahil Güvenlik İlçe Müdürlüğü kurulması konusunda mutabakat sağlandı. En yakını Marmara Ereğlisi ve Gürpınar’da vardı. Silivri’deki müdürlük tam orta noktada bulunacak. Silivri Belediyesi olarak yer tespitini yaptık ve buranın yapımının hızlı bir şekilde başlayacağını düşünüyoruz. Toplantıda Silivri’nin girişini kilitleyen trafik kontrol merkezinin Kınalı mevkiine taşınması konusunda karar alındı. Bölgede gerekli çalışmalar yapılıyor. Bu sayede Silivri’nin merkezinde yaşanan trafik çilesine son vermiş olacağız. Çayırdere, Sayalar ve Danamandıra’daki köylerimizin mülkiyet probleminin çözümü noktasında istişarelerde bulunduk. Toplantının üzerinden bir hafta bile geçmeden İçişleri Bakanlığımızın kontrolörleri geldiler. Bölgede incelemeler yaptık ve problemleri netleştirdik. Mülkiyet problemi yaşayan köylerde yaşanan bu sorunu çözmek adına startı verdik. Ben bu sorunun çok kısa bir zamanda çözüleceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021, 12:12