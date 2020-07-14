Zafer Yalçın’dan 15 Temmuz mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, yazılı olarak paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “15 Temmuz 2016 tarihinde hep birlikte kalleşçe bir darbe girişimine maruz kaldık. Bu hain girişimin amacı sadece hükümeti ele geçirmek değil, Türkiye Cumhuriyeti’ni yok etmekti. Ülkemiz tarih boyunca hep yok edilmek istenmiştir. Ancak söz konusu vatansa gerisi teferruattır anlayışını benimseyen necip Türk milleti asla buna müsaade etmemiştir. Büyük bir mücadele örneği ile böylesine kutlu bir zaferi tarihe altın harflerle kazıyan milletimiz, vatan toprağının bir karışını bile bu hainlere teslim etmez. Hain girişime kurgu, kontrollü darbe ifadelerini kullananlar ihanetin ortağıdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Ayasofya Cami'mizin ibadete açılması ile birlikte hainler bir kez daha hezimete uğramıştır. Bununla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türk milletine mukaddes bir emanet ve mazisi İstanbul’un fethine kadar dayanan kutlu mabed Ayasofya Camii’nin ibadete açılması kararının her daim arkasındayız. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, “Ayasofya Camii'ni Müslüman gönüllerle buluşmasını engelleyecek bir fani de doğmamıştır.” Bu duygu ve düşüncelerle Allah bu tür olayları bizlere bir daha yaşatmasın diyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum.”