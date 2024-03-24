Bozbey: 'Önce sandıklara sahip çıkacağız, sonra kutlamalarda buluşacağız'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, sandık güvenliği konusunda çalışmaların tamamlandığını vurgulayarak “Önce sandıklara sahip çıkacağız, daha sonra kutlamalarda hep beraber buluşacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, bir otelde gerçekleştirilen programda Bursa Gönüllüleri ile bir araya geldi. 2019’da yapılan yerel seçimlerde İstanbul’un kazanılmasındaki en büyük payın İstanbul Gönüllüleri olduğuna dikkat çeken Bozbey, Pazar günü yapılacak seçim için Bursa Gönüllülerinden destek istedi. Sandık güvenliği çerçevesinde çalışmaların tamamlandığını belirten Bozbey, “Önce sandıklara sahip çıkacağız, daha sonra kutlamalarda da hep beraber buluşacağız. Sizlerin de bizlere olan desteği son derece önemli” dedi.

“Kararlıyız, inançlıyız ve kazanacağız”

Seçim süreci boyunca Bursa sokaklarından ‘değişim’ seslerinin geldiğini söyleyen Bozbey, “Şehrimiz için çok önemli bir sürecin sonuna geldik. 31 Mart’tan sonra güzel Bursa’mızı hak ettiği şekilde yönetmek için tüm çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Mahalle mahalle, sokak sokak dolaştık. Son hafta da aynı hızda çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnanın sokakta büyük bir değişim isteği var. Bursa değişime hazır, biz de hazırız. Kararlıyız, inançlıyız ve biliyoruz kazanacağız” şeklinde konuştu.

“Bursa’mızı beraberce yönetmeye sandıkta başlayacağız”

31 Mart akşamı sandık güvenliği çerçevesinde hazırlıkların tamamladığını ifade eden Bozbey, Bursa Gönüllüleri’nden destek istedi. Sandıklara sahip çıkılacağını vurgulayan Bozbey, “Sandık güvenliği için tüm çalışmalarımız hazır. Ancak sizlerin de katkısı çok önemli. Hatırlayın 2019’da İstanbul’un kahramanları kimlerdi, İstanbul Gönüllüleri. Bursa’da eminim sizlerle güvenli olacak. Bursa’nın kahramanları da sizler olacaksınız. Bursa’mızı beraberce yönetmeye sandıkta başlayacağız. Sizlerin gücü, gücümüze güç katacak. 31 Mart’tan sonra Bursa, Türkiye’nin en güçlü ve en mutlu şehri olacak. Önce sandıklara sahip çıkacağız, daha sonra kutlamalarda da hep beraber buluşacağız. Sizlerin de bizlere olan desteği son derece önemli ve bu haftayı en iyi şekilde geçirip Pazar günü yapılacak o seçimde gönüllülerimizin desteğiyle her şey çok güzel olacak” dedi.