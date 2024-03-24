Kadın futbolda derbinin kazananı Fenerbahçe

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Galatasaray Petrol Ofisi’ni 2-1’lik skorla mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 4. dakikada Arzu Karabulut’un attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe ceza sahası önündeki hava topu mücadelesi sonrası topu kapan Arzu, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.

Maçın 9. dakikasında Yağmur Uraz pasını Ece Türkoğlu’na aktardı. Ceza yayı içinde rakibini geçen Ece, kale önünde yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 1-1’e getirdi. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe, 70. dakikada 2-1 öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazdan Coleman’ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden meşin yuvarlak filelerle buluştu ve skor 2-1 oldu. Kalan dakikalarda iki takım da pozisyonlardan yararlanamazken, sarı-lacivertliler sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla evinde üst üste 9. galibiyetini elde etti ve puanını 57’ye yükseltip, ikinci sıraya yükseldi. Galatasaray ise 59 puanda kaldı ve liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, ligin 26. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Hakkarigücü ile karşılaşacak.

Stat: Dereağzı Lefter Küçükandonyadis

Hakemler: Burak Taşkınsoy, Eshan Kartal, Mesut Çerko

Fenerbahçe: Göknur Güleryüz, Ecem Cümert (Zeynep Kerimoğlu dk. 65), Gülbin Hiz (İpek Kaya dk. 79), Yaşam Göksu, İlayda Civelek, Ece Türkoğlu (Haley Berg dk. 79), Fatma Kara, Busem Şeker, Coleman, Sevcova (Meryem Çal dk. 73), Yağmur Uraz

Yedekler: Bailey, İlayda Cansu Kara, Hassini, Mesude Alayont, Cansu Gürel

Teknik Direktör: Gökhan Bozkaya

Galatasaray: Gamze Yaman, Berna Yeniçeri, Eda Karataş, Shmatko, Benan Altıntaş, Ecem Esen, Ebru Topçu, Kipoyi, Bakarandze (Elanur Laçin dk. 83), Megi Doçi (Uchendu dk. 63), Arzu Karabulut

Yedekler: Handan Kurğa, Müge İnan, Rabia Nur Küçük, İsmigül Yalçıner, Fatma Sağre Öztürk, Arzu Akkurt, Mapepa

Teknik Direktör: Metin Ülgen

Goller: Arzu Karabulut (dk. 4) (Galatasaray), Ece Türkoğlu (dk. 9) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Bakarandze, Berna Yeniçeri, Ecem Esen (Galatasaray), Meryem Çal (Fenerbahçe)