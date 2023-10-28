Bozüyük'te en çok kitap okuyan 100 kişiye hediye

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlama etkinliği çerçevesinde Bozüyük İlçe Halk Kütüphanesinde en çok kitap okuyan 100 okuyucuya ’Nutuk’ kitabı dağıtıldı.

Kütüphane bahçesinde düzenlenen kitap dağıtım programına, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Kocabıçak, Bozüyük İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mukaddes Gündüz, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program sonunda açıklama yapan Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, “Bugün Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılı dolayısıyla ilçemizden çok kitap okuyan öğrencilerimizi, velilerimizi ödüllendirdik. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılını da bir kez daha birlik beraberlik içerisinde inşallah kutlayacağız. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz ve okumaya teşvik ediyoruz” dedi.