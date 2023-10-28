Gölbaşı Güney Giriş Parkı'na Atatürk heykeli yerleştirildi

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 100. yılında Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi çerçevesinde çalışmaları devam eden Güney Giriş Parkı’na Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelini yerleştirdi.

Cumhuriyet’in 100 yılını 100 yıllık coşkuyla kutlamaya hazırlanan Gölbaşı Belediyesi, Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi (BGMP) kapsamında çalışmaları devam eden Güney Giriş Parkı’na, Türkiye Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelini yerleştirdi.

Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kala Atatürk’ün Ankara’ya gelişi temasıyla hazırlanan heykellerin yanı sıra Atatürk’ün Gölbaşı’na geldiğinde devecilerle olan fotoğrafı alanda rölyef olarak çalışıldı. Atatürk heykeli Vilayetler Evi’nin olduğu kısma da konulmuş durumda.

Yolu Gölbaşı’ndan geçenler, tarihte yolculuğa çıkaran Atatürk’ün heykelini Gölbaşı girişinde gördüklerinde hayranlıklarını gizleyemedi.

Tüm cadde, sokak, yeşil alan, park ve kamusal alanların tek bir tema (Türk Destanları teması) ile tasarlanıp bütünleştirilmesi projesi olan Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi kapsamında, Oğuz Kağan Destanı temalı Merkez Meydan projesinin ise 29 Ekim Pazar günü açılışı yapılacak.