Burhaniye'de Belediye ekipleri bahar mesaisine başladı

Burhaniye ilçesinde, bahar aylarının gelmesiyle birlikte Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını artırdı. Parklar ve kavşaklarda yeşillendirme çalışmalarını sürdüren ekipler takdir topladı.

Burhaniye'de Belediye ekipleri bahar mesaisine başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Burhaniye ilçesinde, bahar aylarının gelmesiyle birlikte Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını artırdı. Parklar ve kavşaklarda yeşillendirme çalışmalarını sürdüren ekipler takdir topladı.

Burhaniye’de Saip Hoca Bulvarındaki kavşakta Mustafa Ağır başkanlığındaki ekipler yenileme çalışmalarına başladı. Kavşakta çalışan ekipler, bir taraftan ot temizliği yaparken, bir taraftan da mevsim çiçekleri dikti. Belediye ekiplerinin çalışmalarını takdirler karşılayan vatandaşlar, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bahar mesaisi başladı. Kavşaklar güzelleşiyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

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