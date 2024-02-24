Bursa'da Berat Kandili idrak edildi

Bursa’da Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili’nde vatandaşlar Emirsultan Camii’ne akın etti. Vatandaşlar dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Berat Kandili, tüm ülkede olduğu gibi Bursa’da da okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan dualar ile ihya edildi. Ulu Cami ve Emirsultan Camii dolup taştı. Yatsı namazının ardından Emirsultan Camii’ne akın eden vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.